◇セ・リーグ ヤクルト4−4巨人（2025年9月28日 神宮）

ヤクルトは巨人と延長戦の末、引き分けた。

今季本拠最終戦で、退任を発表した高津監督や来季メジャーに挑戦する村上、現役引退を発表した川端らにとって「神宮ラストゲーム」となった一戦。

村上は「4番・三塁」でスタメン出場し、初回に右翼線へ適時打を放った。8回には申告敬遠されて場内からブーイングが起きる場面も。同点の延長12回走者なしから、大歓声の中で打席に入ったが惜しくも中飛。5打数1安打1打点の内容だった。

試合後、高津監督について「プロに入って8年間、ずっと監督と選手の立場だったので、凄くお世話になりましたね」としんみり。

神宮ラストゲームに「大好きな場所ですし、この声援がいつも背中を押してくれていましたし。来年どうなるか分からないですけれど、聞けなくなると思うと凄く寂しい。テレビ越しに応援してもらえればと思います」と感謝した。

高津監督からセレモニーのあいさつで「スワローズの代表として頑張れ」とエールをおくられ

「はい、もう、頑張りたいなと思っています」と力を込めた。