3人組ロックバンド・SHISHAMOが27日、『Zepp Haneda』でワンマンライブを開催。ファンの前で、2026年6月に地元・川崎で予定するスタジアムライブをもって、活動を終了することを発表しました。

この発表についてメンバーは「2024年の初夏、松岡から“これからの自分とSHISHAMO”についての話があり、それを受けてバンドとしてどこに向かっていくべきかを考えました。その中で、“SHISHAMO の完結に向かって歩いていこう”という想いに至りました」と報告。また、SHISHAMOとして最後に『等々力陸上競技場』でライブを開催することについては「何度も願ってきたあの場所でのライブをみんなと叶えたい。そして最高に楽しいSHISHAMOの最期の日にしたい。一緒に泣いて、笑って、最高の思い出を作りましょう!!!」とファンに向けてコメントを寄せています。

ラストライブの会場となるのは、バンドの地元・神奈川県川崎市にあるUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）。代表曲『明日も』のミュージックビデオの撮影地であり、さらに天候や新型コロナウイルスの影響で過去に2度、ライブが中止となってしまった思い入れのあるスタジアムです。

日程は2026年6月13日・14日の2日間。初日と2日目で、内容の違うライブを行うということです。

SHISHAMOは2010年に、神奈川県にある川崎総合科学高等学校デザイン科 軽音楽部で結成しました（当時の表記は『柳葉魚』）。高校在学中に出場した『TEENS ROCK IN HITACHINAKA 2012』で優秀賞＆ベストボーカル賞を受賞。初のCDが音楽関係者に評価され、ラジオのパーソナリティーに大抜てきされるなど、10代の頃から注目されてきました。1度メンバーの変更を経験し、以降、ギターボーカル・宮崎朝子さん（30）、ベース・松岡彩さん（29）、ドラム・吉川美冴貴さん（30）の3人で活動を継続。日本武道館公演や紅白歌合戦出場など、キャリアを重ねてきました。

【SHISHAMO コメント全文】

SHISHAMOを応援してくださっている皆さまへ

SHISHAMOは、2026年6月13日・14日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）でワンマンライブを開催します。

そして、そのライブをもって、SHISHAMO は活動を終了します。

SHISHAMOというバンドは私達にとって⾔葉では言い表せないほど大切なものです。

だからこそ、いつか活動を終えるその時まで、SHISHAMOがSHISHAMOとしてあるべき姿であり続けることを全うするんだという強い想いを持って、これまでずっと活動を続けてきました。

2024年の初夏、松岡から「これからの自分と SHISHAMO」についての話があり、それを受けてバンドとしてどこに向かっていくべきかを考えました。

その中で、「SHISHAMO の完結に向かって歩いていこう」という想いに至りました。

この 3人のSHISHAMOがとても好きです。

今年に入ってからは吉川の体調不良など、時には困難なこともありましたが、これまでSHISHAMOとしてブレることなく唯一無二の⾳楽、活動を続けてくることができたという自負もあります。

SHISHAMOの終わりについて考えた時、真っ先に思い浮かんだ場所が等々力でした。

何度も願ってきたあの場所でのライブをみんなと叶えたい。

そして最高に楽しい SHISHAMO の最期の日にしたい。

一緒に泣いて、笑って、最高の思い出を作りましょう!!!

等々力で待ってます!!!

SHISHAMO