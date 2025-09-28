TRF¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬à·ãÊÑá58ºÐºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ì¤Ï¡¼!?¡×¡ÖÎÉ¤¤¤¸¤ã¤ó¤«¡×
¡¡TRF¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦YU-KI(58)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à·ãÊÑá¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¡¢²Æ¤Ê¤¤¤¤¤ªÅ·µ¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¡¤½¤í¤½¤íÃå¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¡¡¥ª¡¼¥¬¥ó¥¸¡¼¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Õ¡¼¥Ç¥£¤Ç¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¾å¤ËÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Âç¿Í¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¡Ö¼Ð¤á³Ý¤±¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡¡º£Æü¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È·ãÊÑ¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ð¥Ã¥°ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥³¡¼¥Ç¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£Æü¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢²¿¤À¤«¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ÎÄ¶ÀäÈþ¿Í¤Ï¡¼!?¡×¡ÖÎÉ¤¤¤¸¤ã¤ó¤«¡×¤È¾Î»¿¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£