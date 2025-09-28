壮絶な打ち合いは４−４痛み分け、柏指揮官は“４戦連続ドロー”をどう見る？「価値がある勝点１ではあるが…」
［J１第32節］川崎 ４−４ 柏／９月28日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
柏レイソルは９月28日、J１第32節で川崎フロンターレと敵地で対戦。壮絶な点の取り合いとなった試合は、４−４の引き分けに終わった。
この結果、柏は４試合連続のドローとなり、優勝争いに向けて勝点を伸ばしきれない状況が続いている。
試合後の会見で、柏を率いるリカルド・ロドリゲス監督は、この「勝点１」が持つ意味について、２つの側面から言及した。
監督はまず、試合の展開を考慮すれば、この勝点１には価値があると評価。土壇場の90分に三丸拡のゴールで同点に追いついた劇的な結末を踏まえ、「試合展開からすると最後の三丸のゴールによって同点に追いつき、勝ち取った勝点１というのはとても価値がある」と述べた。
しかし、その一方で手放しでは喜べない悔しさがあることも隠さなかった。
「我々は試合始まる前から、そして前半の展開からすると、勝点３が十分に取れた展開だったとも思うので、とても悔しい引き分けになったという捉え方もできます」と続け、勝利を逃したことへの無念さをにじませた。
一時は逆転に成功した試合展開であっただけに、勝利を掴みきれなかったという思いが強いようだ。
さらに監督は、シーズンが終盤に差し掛かっているなかで、引き分けが続いている現状についても言及。「追いかける側としては常に、勝点３を重ねていかなければいけない状況にも関わらず、引き分けが４試合続いているのは、誰も期待していた結果ではない」と語り、現状に対する厳しい認識を示した。
ただ、「神戸、セレッソ、広島、川崎はいずれも勝つには難しい相手。それでも選手たちはすべてを出してくれている」と選手の奮闘を称えた。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
柏レイソルは９月28日、J１第32節で川崎フロンターレと敵地で対戦。壮絶な点の取り合いとなった試合は、４−４の引き分けに終わった。
この結果、柏は４試合連続のドローとなり、優勝争いに向けて勝点を伸ばしきれない状況が続いている。
試合後の会見で、柏を率いるリカルド・ロドリゲス監督は、この「勝点１」が持つ意味について、２つの側面から言及した。
しかし、その一方で手放しでは喜べない悔しさがあることも隠さなかった。
「我々は試合始まる前から、そして前半の展開からすると、勝点３が十分に取れた展開だったとも思うので、とても悔しい引き分けになったという捉え方もできます」と続け、勝利を逃したことへの無念さをにじませた。
一時は逆転に成功した試合展開であっただけに、勝利を掴みきれなかったという思いが強いようだ。
さらに監督は、シーズンが終盤に差し掛かっているなかで、引き分けが続いている現状についても言及。「追いかける側としては常に、勝点３を重ねていかなければいけない状況にも関わらず、引き分けが４試合続いているのは、誰も期待していた結果ではない」と語り、現状に対する厳しい認識を示した。
ただ、「神戸、セレッソ、広島、川崎はいずれも勝つには難しい相手。それでも選手たちはすべてを出してくれている」と選手の奮闘を称えた。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介