川崎・長谷部茂利監督　熱戦ドローも４失点を猛省「自分の口で言っていることなのに本当に恥ずかしい」

◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３２節 川崎４―４柏（２８日・Ｕ等々力）

川崎はホームで柏に４―４で引き分けた。前半８分に相手の連携ミスから先制して以降、試合を通じて３度のリードを獲得。しかし、最終的には引き分けで終わり、長谷部茂利監督は「終盤勝っていただけに、そのまま終わるか、追加点という形に持って行きたかった。物足りない。つたない。戦術プラス連動、チームのやれることが出来ていない。やらなきゃいけないことが少しおろそかになった。もちろん私が落とし込めていないという見方ですが、大きな反省が残る試合でした」と唇をかんだ。

今季は第２５節の福岡戦で５失点したが、その時は前半でディフェンスの２人が退場。９人で後半４５分を戦うことになり、３失点を喫した。しかし、この試合は１１人での４失点。リーグ屈指の攻撃を維持しつつ、守備力の強化を掲げた指揮官にとって、この失点数は到底受け入れがたい結果だ。

リーグ１位の得点力を遺憾なく見せたことで「良かった面ももちろんあった」としたが「８点入ったゲームだったから楽しかったかもしれません。見ている方は。でも、全く逆です。私は４失点したことに大反省。退場者が２人出た試合（福岡戦）は致し方がないですが、そのゲーム以外で２点も３点もしているようでは（ダメ）。何を目標に、何を自分たちが目指してやっているのか。全然違いますよね。自分の口で言っていることなのに本当に恥ずかしい」と語気を強めた。