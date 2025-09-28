¡ÚÆ°²è¡ÛLUNA SEA¡¦¿¿Ìð¤Ø¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤À¼¡ÖÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¡¡Ç¾¼ðáç¤òÊó¹ð¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ØLUNA SEA¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¿¿Ìð¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬27Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦¿ÁÌî»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè78²ó¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¡£Ç¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Ø°§»¢¡¡¤ª¤ß¤³¤·¤Ë¾è¤ê¾Ð´é¤â
¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤Ø¡£ÂÔ¤Á¼õ¤±¤¿ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¸å¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï±¦¼ê¤Ç¤Ä¤¨¤ò»ý¤ÁÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¼Ö°Ø»Ò¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸þ¤¹ç¤¦·Á¤Ë¡£
º¸¼ê¤Ë³ÈÀ¼´ï¤ò»ý¤Á¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¤ç¤¦¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Àè·îËö¤¢¤¿¤ê¤Ë¡ÊÇ¾¼ðáç¤¬¡ËÈ½ÌÀ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÎÄ´¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢É¬¤ºÉüµ¢¤·¤Æ¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¿¶¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡È²óÉüµ§´ê ¸ÜÌä¿¿Ìð¡É¤È·Ç¤²¤é¤ì¤¿¤ª¤ß¤³¤·¤Î¾å¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤Ç°ìËÜÄù¤á¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ºÊ¤Ç¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐ¹õºÌ¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤âÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖËÍ¤é¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼£ÎÅ¤ò¡×¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ø¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡×¡¢¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥óÎò31Ç¯¤ÎÃËÀ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¤ªÂÎ¤Î¶ñ¹ç¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é²¿¤«¾¯¤·¤Ç¤â±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤È¡£É¬¤º¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¡¢¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËÍ¤é¤ÏÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÎò32Ç¯¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¸µµ¤¤À¤è¤Ã¤Æ¸«¤»¤è¤¦¤È»×¤¦»ÑÀª¤âËÍ¤é¤Ï¤¯¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ±þ±ç¤·¤ËÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£ËÍ¤é¤â¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Á´Á³ËÍ¤é¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡£°Â¿´¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£