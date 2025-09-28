◇セ・リーグ 巨人4―4ヤクルト（2025年9月28日 神宮）

巨人の新守護神、ライデル・マルティネス投手（28＝キューバ）は28日のヤクルト戦（神宮）で今季57度目のリリーフ登板。4―4で迎えた延長12回のラストイニングを15球で3者凡退に仕留めて引き分けに持ち込んだ。

最初に打席へ迎えた長岡を155キロ直球で二ゴロに打ち取ると、赤羽はワンバウンドするスプリットで空振り三振。神宮ラストマッチとなった4番・村上は157キロ直球で中飛に仕留めて最後の打者とした。

同点での登板のため当然ながらセーブは付かず、45セーブ（3勝2敗3ホールド）のまま。連続試合セーブは15試合でストップとなった。

一方、セーブ王を争う中日の松山晋也投手（25）はデーゲームの阪神戦（甲子園）で46セーブ目（0勝1敗5ホールド）。2005年岩瀬仁紀（中日）、2007年藤川球児（阪神）がマークしたセ・リーグ最多セーブ記録に並んだ。

巨人、中日ともに残り2戦で、巨人の本拠・東京ドームでの直接対決2連戦。セーブ王にはどちらが輝くのか。仲良くタイトルを分かち合うのか。昨季まで同僚だった2人の決着に注目だ。