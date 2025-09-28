インハイ日本一、U-17代表での積み重ねも自信に。クロスでアシストのDF竹野楓太(神村学園高)は先輩に続くU-17W杯出場で「人生を変える」
[9.28 練習試合 U-17日本代表候補 7-2 大阪体育大 J-GREEN堺]
U-17日本代表候補のDF竹野楓太(神村学園高)は後半12分、右サイドでボールを奪うと、FW浅田大翔(横浜FM)とのパス交換でハイサイドへ。そして、柔らかいクロスを通し、FW小林志紋(広島ユース)のゴールをアシストした。
8月末から行われたフランス遠征で「クロスの位置が低いところばかりになっていたので」意識して高い位置へ。アシスト後も攻守両面で精力的に前へ出て大学生を押し込み、チャンスを生み出そうとしていた。
この日は「酷かった」という前日のトレーニングの反省もあり、自分発信で味方への声がけも増加。味方と連動してボールを取り切ったほか、押し込まれた状況でも安定した守備対応を見せていた。
本人は守備の戻りの遅れを反省するが、自分のやるべきことがしっかり整理され、評価を高めるような45分間に。「フランス、スペインの時はあまりなかったんですけど、今日の試合では自分のところから取れたり、自分のところでアシストできたので、自信はちょっとずつ付いてきています」と頷いた。
身長182cm、体重70kg。切り返しを交えたドリブルも魅力の長身DF竹野は今年、6月のU-17日本代表スペイン遠征で初の年代別日本代表入り。右ウイングバック(WB)、3バックの一角でもプレーするDFは前回のフランス遠征、そして今回の大阪合宿と継続して代表活動に招集されている。
インターハイ(7、8月)で神村学園の初優勝に貢献したことも、大きな自信になっているようだ。切り返しを交えたドリブルで右サイドを切り裂き、大津高(熊本)との決勝では後半アディショナルタイムに同点アシスト。「(優勝して、)変わりました。インハイでやっぱ自信がついたので、自分の武器に。そこを出し切ったらいいかなと思います」。攻撃参加、仕掛けの部分はもっと出さなければならないと考えている。
成長を示しながら、U-17日本代表での立ち位置を高めていることも確か。「神村学園から来ている以上、やらないといけないですし、日の丸を背負うってことは、いつでも大きな責任だと思うので。もっと試合中に声を出したりだったり、ピッチ外だったりっていうのは、もっと厳しくやらないといけないなと思います」。海外には、自分よりも大柄で強さも速さもあるような選手がいる。世界の真剣勝負でその選手たちを上回り、人生を変えるためにも、「あと5kg必要」という肉体面を含めて成長を続けなければならない。
「(神村学園の先輩で現・G大阪のMF名和田)我空さんがアジアカップだったり、ワールドカップに行っているので。(11月には選手権予選もあるが、神村学園の)有村監督からも、我空さんからもやっぱり『ワールドカップに行ったら人生変わる』っていうのを言われているので、やっぱ自分も人生変えに行かないといけないですし、もっともっと突き詰めてやっていかないといけないなって思います」。仕掛ける部分も、守備ももっとアピールし、U-17ワールドカップメンバー入りへ。そして、世界でスペイン相手の鮮烈ゴールを決めた名和田以上のインパクトを残す。
(取材・文 吉田太郎)
U-17日本代表候補のDF竹野楓太(神村学園高)は後半12分、右サイドでボールを奪うと、FW浅田大翔(横浜FM)とのパス交換でハイサイドへ。そして、柔らかいクロスを通し、FW小林志紋(広島ユース)のゴールをアシストした。
8月末から行われたフランス遠征で「クロスの位置が低いところばかりになっていたので」意識して高い位置へ。アシスト後も攻守両面で精力的に前へ出て大学生を押し込み、チャンスを生み出そうとしていた。
本人は守備の戻りの遅れを反省するが、自分のやるべきことがしっかり整理され、評価を高めるような45分間に。「フランス、スペインの時はあまりなかったんですけど、今日の試合では自分のところから取れたり、自分のところでアシストできたので、自信はちょっとずつ付いてきています」と頷いた。
身長182cm、体重70kg。切り返しを交えたドリブルも魅力の長身DF竹野は今年、6月のU-17日本代表スペイン遠征で初の年代別日本代表入り。右ウイングバック(WB)、3バックの一角でもプレーするDFは前回のフランス遠征、そして今回の大阪合宿と継続して代表活動に招集されている。
インターハイ(7、8月)で神村学園の初優勝に貢献したことも、大きな自信になっているようだ。切り返しを交えたドリブルで右サイドを切り裂き、大津高(熊本)との決勝では後半アディショナルタイムに同点アシスト。「(優勝して、)変わりました。インハイでやっぱ自信がついたので、自分の武器に。そこを出し切ったらいいかなと思います」。攻撃参加、仕掛けの部分はもっと出さなければならないと考えている。
成長を示しながら、U-17日本代表での立ち位置を高めていることも確か。「神村学園から来ている以上、やらないといけないですし、日の丸を背負うってことは、いつでも大きな責任だと思うので。もっと試合中に声を出したりだったり、ピッチ外だったりっていうのは、もっと厳しくやらないといけないなと思います」。海外には、自分よりも大柄で強さも速さもあるような選手がいる。世界の真剣勝負でその選手たちを上回り、人生を変えるためにも、「あと5kg必要」という肉体面を含めて成長を続けなければならない。
「(神村学園の先輩で現・G大阪のMF名和田)我空さんがアジアカップだったり、ワールドカップに行っているので。(11月には選手権予選もあるが、神村学園の)有村監督からも、我空さんからもやっぱり『ワールドカップに行ったら人生変わる』っていうのを言われているので、やっぱ自分も人生変えに行かないといけないですし、もっともっと突き詰めてやっていかないといけないなって思います」。仕掛ける部分も、守備ももっとアピールし、U-17ワールドカップメンバー入りへ。そして、世界でスペイン相手の鮮烈ゴールを決めた名和田以上のインパクトを残す。
(取材・文 吉田太郎)