被害額は約280万円相当…磐田アカデミーコーチがクラブ備品を不正に持ち出して売却
ジュビロ磐田は28日、アカデミーコーチによる「クラブ内に保管されていた備品等を不正に持ち出し、外部へ売却していた事実」を確認したと報告した。当該アカデミーコーチは9月25日付で契約解除した。
クラブによると被害額は総額約280万円相当。全額の弁済を受ける予定だとし、Jリーグへ事案を報告したことも伝えている。
磐田は「クラブ運営においては、コンプライアンス遵守および適正な業務運営を最も重要と考えております。今回、このような事態が発生しましたことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます」と伝え、「日頃より当クラブをご支援・ご声援いただいておりますパートナー、株主、お取引先、ファン・サポーターの皆様、そして特にアカデミー選手およびその保護者の皆様に、多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
今後については再発防止に向けて以下の取り組みをするという。
・クラブおよび個人所有物の管理徹底
・定期的な監査・チェック体制の強化
・コンプライアンス教育の徹底
・当該業務については、クラブの責任の下で適切に継続できる体制を整備
