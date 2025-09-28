川崎Fvs柏 試合記録
【J1第32節】(U等々力)
川崎F 4-4(前半2-2)柏
<得点者>
[川]ラザル・ロマニッチ2(7分、79分)、伊藤達哉(45分+5)、脇坂泰斗(51分)
[柏]垣田裕暉(15分)、ジエゴ(39分)、中川敦瑛(66分)、三丸拡(90分)
<警告>
[川]脇坂泰斗(34分)、山口瑠伊(49分)、山本悠樹(57分)
[柏]杉岡大暉(6分)、三丸拡(88分)
主審:長峯滉希
├極上の上位対決は大激闘4-4ドロー!! 川崎Fロマニッチ圧巻2発、柏は追いつくもV遠のく足踏み
└右WBサプライズ起用的中も激闘4-4ドロー…V遠のいた柏リカルド監督「我々が2つのタイトルを争うと想像していた人は少なかったと思う」
├極上の上位対決は大激闘4-4ドロー!! 川崎Fロマニッチ圧巻2発、柏は追いつくもV遠のく足踏み
└右WBサプライズ起用的中も激闘4-4ドロー…V遠のいた柏リカルド監督「我々が2つのタイトルを争うと想像していた人は少なかったと思う」