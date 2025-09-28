Number_iの2ndフルアルバム『No. II』収録曲「幸せいっぱい腹一杯」をベースにした、強烈なショート動画が公開された。

■「元気出た、ありがとう！」「悲しいことがあっても吹き飛んじゃう」

「幸せいっぱい腹一杯」は、平野紫耀プロデュースの怒濤のパーティチューン。公開されたショート動画は、原曲から“幸せー幸せー幸せー幸せ、いっぱい！”のフレーズを抽出し、“幸せー”を倍の計8回にリミックス。さらに“どすこい、どすこい！”のフレーズもプラスされ、ひたすらアグレッシブに押しまくる音像に。

サウンドがアグレッシブなら、映像も攻めまくり。驚いたり、笑ったりといったハイテンションなメンバーの様々な表情に加えて、オーバーな身振り手振りや飛んだりはねたりのアクションが大胆な編集で繋がれ、全編、画面から過剰なエネルギーが溢れ出る仕上がりとなっている。

そんな動画を観たファンの反応は、「元気出た、ありがとう！」「3人がかわいすぎ」「めっちゃ幸せ！」「ライブでも大盛り上がりしそう」「悲しいことがあっても吹き飛んじゃう」「どすこいどすこいがかわいい」「面白いのにカッコいい！」と、一様にポジティブなものばかり。元気のないときは、ぜひこの爆裂ショート動画でエネルギーを補給をしよう。

■アルバム『No. II』の“Album cover―another cut”が登場

Number_iの公式インスタグラムに、2ndフルアルバム『No. II』のAlbum cover―another cutが投稿された。

アルバム『No. II』の初回生産限定版Bのジャケットをトリミングし、さらに #SHO ver.（平野紫耀） #JIN ver.（神宮寺勇太） #Kc ver.（岸優太）に3分割。それぞれのソロアーティスト写真と組み合わせた形で公開されている。

ジャケット写真のデザインを分割しただけなのに、なぜかそれぞれのカットに不思議な味わいも。アーティスト写真とイラストの見比べも楽しい。ぜひチェックしてみよう。