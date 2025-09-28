Snow Man向井康二出演のタイドラマ『Dating Game』、Blu-ray/DVD BOXの発売が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの向井康二と、タイの実力派俳優マーチ=チュターウット・パッタラガムポンがW主演を務めるタイドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』。

このたび9月28日にタイにて開催された最終話直前イベント『The Lasting Love EP』で、Blu-ray＆DVD BOXの発売情報が発表された。

■オフィシャルグッズ予約開始とともに、Blu-ray/DVD BOXの予約もスタート

『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』は、日本とタイと異なる価値観を持つふたりが出会い、国や文化の壁を超え、観る人の心に温かな余韻を残してきたラブストーリー。現在、タイ放送バージョンに未公開シーンを加えたディレクターズカット版がLeminoで配信されており、9月29日に最終話が放送・配信される。

そんな本作のBlu-ray＆DVD BOXの発売が、最終話の放送・配信を前に発表。未解禁のメイキングやオフショット映像、初回封入などを含む豪華特典付きのBlu-ray＆DVD BOXとして、2026年2月25日に発売されることがわかった。

また、Blu-ray＆DVD BOXの発売決定とともに、オフィシャルグッズの予約もスタート。こちらもぜひ、あわせてチェックしよう。

■リリース情報

2026.02.25 ON SALE

『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』Blu-ray BOX

Blu-ray Disc5枚組（本編4枚＋特典1枚）

『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』DVD BOX

DVD5枚組（本編4枚＋特典1枚）

■番組情報

『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』

毎週月曜 23:30～

Leminoにてディレクターズカット版を日本独占配信

※第1話無料配信

※最終話配信後、タイ放送版を期間限定で無料配信予定

出演：マーチ＝チュターウット・パッタラガムポン 向井康二（Snow Man）他

(C)datinggame2025

■関連リンク

『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』番組サイト

https://datinggame.jp/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/

■【画像】『Dating Game』Blu-ray/DVD BOX商品イメージ 他

【店舗別特典】PRISMSTAR THAILANDノベルティ ボールペン

【メーカー特典】胸キュンセリフ入り！ポストカード3枚セット