10-FEETが、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クール オープニング主題歌に決定した新曲「スパートシンドローマー」を10月8日(水)に配信リリースすることが決定した。

『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールは2025年10月5日からTBS系全国28局ネットにて毎週日曜16時30分より放送開始される。これに先駆け本日28日20時からウマ娘のYouTubeチャンネル「ぱかチューブっ!」でライブ配信された『ぱかライブTV Vol.57』内で主題歌タイトル、およびリリースが発表された形だ。

さらに、同曲の一部をいち早く聴くことができる“メインPV”が「ぱかチューブっ!」で公開された。そこでは、“シングレ”で繰り広げられる彼女たちの一秒を削る闘いに並走するかのような、10-FEET流儀のミクスチャーロックの片鱗を聴くことができる。

なお、今回の発表に伴ってメンバーのTAKUMA(Vo./Gt.)がコメントを寄せている。

◆ ◆ ◆

■TAKUMA（Vo./Gt.）コメント

走る事。世界の陸上アスリートを見ていると世界陸上やオリンピックの舞台で自己新記録を出す選手が居ます。数え切れない程に走ってきた自分の記録、その過去最高のタイムを一番の大舞台で塗り替えて新記録を出すのはそのプレッシャーや昂りを走りに伝えられるという事。凄い事です。

私もスポーツをやっていましたが練習の記録以上の記録を試合で出せた事は一度もありませんでした。精神と思考をどれだけ研ぎ澄ませてストライドに伝えてスパート出来るかどうかが鍵なんだと思いますがとても難しい事に私は思います。それをウマ娘達は楽しむかの様に心に巡らせて走る。その姿からイメージして10-FEETのメンバーと共有して作りました。是非とも聴いてみて下さい。

◆ ◆ ◆

『ウマ娘 シンデレラグレイ』は、週刊ヤングジャンプにて連載中で累計発行部数800万部を突破した、クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』発のコミカライズをテレビアニメ化した作品。伝説の名馬・オグリキャップをモチーフとした主人公のシンデレラストーリーを描く。10-FEETがアニメ主題歌を担当するのは、2022年12月に公開されて大ヒットした映画『THE FIRST SLAM DUNK』のエンディング主題歌「第ゼロ感」以来となる。

■Digital Single 「スパートシンドローマー」

（アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールオープニング主題歌）

2025年10月8日(水) 配信スタート

■アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クール

放送日時：2025年10月5日から毎週日曜16時30分より

放送局：TBS系全国28局ネットにて

・TBS系全国28局ネット：10月5日から毎週日曜16:30〜

・BS11：10月14日から毎週火曜25:00〜

・AT-X：10月8日から毎週水曜21:30〜

10月10日から毎週金曜9:30〜(リピート放送)

10月14日から毎週火曜15:30〜(リピート放送)

▼配信情報

配信開始：2025年10月5日(日)17時から

配信：ABEMA、Netflix、U-NEXT、アニメ放題にて先行配信

そのほか、各種配信サイトでも順次配信開始

https://anime-cinderellagray.com/onair/

▼スタッフ

原作：Cygames

漫画：久住太陽

脚本：杉浦理史

漫画企画構成：伊藤隼之介

(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載)

監督：みうらたけひろ

シリーズ構成：金田一 士

キャラクターデザイン：福元陽介・佐々木啓悟・宮原拓也

総作画監督：福元陽介・工藤康平・郄田 晃・野村雅史・粼本さゆり

副監督：清水雄大

作画アクション監修：松本顕吾

色彩設計：岡崎菜々子

美術監督：狹田 修

3DCGディレクター：神谷宣幸

撮影監督：伏原あかね

編集：三嶋章紀

音響監督：郷 文裕貴

音楽：川井憲次

アニメーションプロデューサー：近松拓也

アニメーション制作：CygamesPictures

▼キャスト

オグリキャップ：高柳知葉

ベルノライト：瀬戸桃子

北原穣(きたはらじょう)：小西克幸

六平銀次郎(むさかぎんじろう)：大塚芳忠

フジマサマーチ：伊瀬茉莉也

ノルンエース：渋谷彩乃

ルディレモーノ：大地 葉

ミニーザレディ：井澤詩織

タマモクロス：大空直美

ヤエノムテキ：日原あゆみ

サクラチヨノオー：野口瑠璃子

メジロアルダン：会沢紗弥

スーパークリーク：優木かな

ディクタストライカ：花守ゆみり

シンボリルドルフ：田所あずさ

マルゼンスキー：Lynn

ミスターシービー：天海由梨奈

トニビアンカ：甲斐田裕子

オベイユアマスター：石上静香

ムーンライトルナシー：関根明良

ミシェルマイベイビー：高垣彩陽

エラズリープライド：富田美憂

●第2クールオープニング主題歌アーティスト：10-FEET

・公式サイト：https://anime-cinderellagray.com/

・公式X：https://x.com/umamusu_animeCG

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@anime_umamusume_cg

関連リンク

◆10-FEET オフィシャルサイト

◆10-FEET オフィシャルTwitter

◆10-FEET オフィシャルInstagram

◆10-FEET オフィシャルTikTok

◆10-FEET オフィシャルYouTubeチャンネル

◆TAKUMA オフィシャルTwitter

◆NAOKI オフィシャルTwitter

◆KOUICHI オフィシャルInstagram

◆BADASS オフィシャルTwitter