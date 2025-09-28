Dannie Mayが、10月8日に配信シングル「ラストパレード」をリリースすることを発表した。

「ラストパレード」は、荒廃してしまった街を舞台にした近未来のストーリーを、今の時代にトレースしたDannie May特有の詩世界を持つ楽曲。

歌詞もさることながら、特筆すべきはそのボーカルアプローチ。メインボーカル、そしてコーラスのハーモニーをいつになく前面に押し出したそのサウンドアプローチは、単なる歌のレイヤーではなく、印象的な響きを大切にしたMixで、Dannie Mayとして 最新かつ実験的な一曲となっている。

なお、作詞作曲を担当するマサ(Vo,G)よりコメントも到着している。

◆ ◆ ◆

■マサ(Vo,G) コメント

舞台はネオトウキョウの片隅、荒廃した自由が丘。

自分の巣に閉じこもり、

自身の無価値さに辟易した主人公が人生を終えるために水平線を目指す―

そんな物語を思い描きながら書きました。

久しぶりに外へ出た主人公の目に映るのは、駆け回る街宣車、武装した子どもたち、そして崩れた街が歌うような光景。

荒れ果てた世界で懸命に生きようとする人々の姿に胸を打たれながらも、

主人公はかえって自らの空虚さを認めることになります。

結局生きることを諦めた主人公は再び水平線を求めて歩みを進めていく。

物語はおおよそアンリアルな世界で展開しますが、

「劇的ではない空虚さ」から生まれる苦しみは、

幸せな現代に生きる私たちとも地続きなのかもしれないなと思います。

◆ ◆ ◆

配信シングル「ラストパレード」

2025年10月8日 (水) リリース

＜Dannie May QUATTRO ONE MAN TOUR 「QUATTRO × QUATTRO × QUATTRO」＞

11月1日(土) @梅田CLUB QUATTRO

11月2日(日) @名古屋CLUB QUATTRO

11月9日(日) @渋谷CLUB QUATTRO 【チケット】

一般発売 9/27(土)10:00〜

https://w.pia.jp/t/danniemay-tour-quattro/ 企画／制作：Flat White Entertainment G.K.／VINTAGE ROCK std.

◆お問合せ

VINTAGE ROCK std.

TEL.03-5787-5350 [平日12:00−17:00]／WEB http://vintage-rock.com/

＜Dannie May ONEMAN TOUR 2026(仮)＞

2026年

2月7日（土）広島・SIX ONE Live STAR

2月8日（日）福岡・BEAT STATION

2月15日（日）仙台・enn 2nd

2月21日（土）名古屋・CLUB QUATTRO

2月22日（日）大阪・CLUB QUATTRO

2月28日（土）東京・Spotify O-EAST 【チケット】

後日、先行販売発表予定