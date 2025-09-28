◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３２節 川崎４―４柏（２８日・Ｕ等々力）

柏はアウェーで川崎に４―４で引き分けた。

同点に追いついても何度も離される。何度心が折れてもおかしくない状況で、驚異的な粘りを発揮した。試合を通して３回のリードを奪われながら、全てで追いついた。劇的な展開で勝ち点１を得たが、リカルド・ロドリゲス監督は「前半最後のプレーでの２失点目は我々がプレゼントしてしまった、痛い、許してはいけない失点だった。試合展開からすると最後の三丸のゴールで勝ち取った価値ある勝ち点１だが、一方で勝ち点３が十分取れた展開でもあったので、とても悔しい引き分けだったという捉え方も出来る」と唇をかんだ。

４点は全て異なる選手が記録した。得点のバリエーションも豊富。前半１５分のＦＷ垣田裕暉は縦パスから、同３９分のＤＦジエゴは右サイドからのカットインから、後半２１分のＭＦ中川敦瑛はＭＦ小屋松のパスからのダイレクト、同４５分のＤＦ三丸はミドルシュートから得点を奪った。

優勝戦線に残るため、何が何でも勝ちが欲しい試合で引き分け。首位の鹿島とは勝ち点７差に広がり、黄色信号がともった。指揮官は「追いかける側としては常に勝ち点３を重ねていかなければいけない状況。引き分けが４試合続く状況は誰も期待していた試合結果ではない」としつつ「シーズンを通じて選手は素晴らしいパフォーマンスを出してくれている。今日の引き分けでリーグタイトルの争いは若干後れを取ったが、何も諦めずに最後まで戦い続けたい」と言葉に力を込めた。