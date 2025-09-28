◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト４―４巨人＝延長１２回＝（２８日・神宮）

ヤクルトは本拠・神宮での最終戦で巨人と引き分けた。試合後はこの日、今季限りでの退任が発表された高津臣吾監督があいさつに立った。

５６歳の高津監督は就任６年目の今季、村上ら主力に故障者が相次ぐ不運も重なり、優勝争いから早々に離脱。５４勝７７敗７引き分けの最下位に低迷し、３年連続のＢクラスも決まっている。「いまここで１年を振り返るのは簡単ではないですが、成績は良くなかったですけれど、来年以降へのステップの１年にしてくれると信じてます」などとコメントした。

そして３月に左前十字靱帯の手術を受けて離脱し、この日初めて１軍に登録された塩見泰隆を「お久しぶりです。半年に１回しか会わなくてちょっとさみしかった」などといじった後、今オフのメジャー挑戦を控える村上宗隆「ムネ、お前アメリカ行くのか？」と唐突によびかけ。村上は笑顔で何度もうなずくと、高津監督は「どうなるか分からないですけれど、あなたは常にスワローズの代表です。どこでどんなプレーをしてもスワローズのファンがみんな、温かく応援してくれる１年にしてください。頑張ってください」とエールを送った。村上は帽子を取って頭を下げた。

セレモニー後は今季限りで引退する川端慎吾が背番号「５」にちなんで５回胴上げされたのに続き、高津監督も胴上げ。村上は円陣の中央で「（監督を）６年やったから６回！」などと音頭をとっていた。