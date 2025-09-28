「秋服迷子」な40・50代へ！【ハニーズ】穿くだけで上品♡「きれいめスカート」

空気に秋ムードが漂いはじめる一方で「今年の秋服は何を着ればいい？」と迷う人も多いのでは。そんな秋服迷子の40・50代は、ぜひ【ハニーズ】とハニーズの一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のきれいめスカートをチェックしてみて。トップスとのワンツーで上品見えを狙えて、ミドル世代の秋のおしゃれ気分を高めてくれそうなスカートをリコメンド！

優雅に揺れるランダムな裾がエレガントな一着

【ハニーズ】「エスカルゴスカート」\3,980（税込）

ひらひらと揺れるランダムな裾のディテールがエレガントな一着。裾にかけて優雅に広がるラインも相まって、一点投入でコーデを華やかに見せてくれそう。後ろゴムのウエストかつサイドファスナー付きで、タックインした際にすっきりとキマりやすいのも嬉しいポイントです。モカ × クロを筆頭に、色や柄が異なる全7種が展開されています。

ラップ風デザインとチェック柄でクラシカルに

【GLACIER lusso】「チェックラップ風スカート」\4,980（税込）

落ち着いた配色のチェック柄が穿くだけでコーデの秋ムードを高めつつ、大人っぽさを損ねないフレアスカート。フロントサイドへと布地を巻き付けたようなクラシカルなデザインも印象的な一着です。起毛感のあるツイル素材も高見えを狙えるポイントに。シンプルなトップスとのワンツーで品のある大人可愛い着こなしを楽しめそう。

スラリと大人っぽくまとめるIラインシルエット

【GLACIER lusso】「ナロースカート」\3,980（税込）

「体のラインを拾いすぎず体型もカバーするIラインシルエット」（公式ECサイトより）で、ミドル世代も頼りにしやすい「ナロースカート」。縦ラインを強調するシルエットで体型をスラリと見せつつ、甘さ控えめで大人っぽい着こなしへと寄せてくれるのが魅力です。クールな引き締め役にうってつけのブラックのほか、華やかなボルドーや上品な淡いグレージュも要チェック。

レディなマーメイドスカートはミドル丈が新鮮

【GLACIER lusso】「マーメイドスカート」\4,980（税込）

ミドル丈のボトムスへの注目度が高まっているこの秋、フェミニンなマーメイドスカートもミドル丈のものがコーデの鮮度をUP。裾にかけてなだらかに広がるマーメイドシルエットが女性らしく、ほっこりとしたニットトップスと合わせても知的できれいめな着こなしへと導いてくれそうです。ゴールドカラーのバックルがついた細めのベルトは、コーデのアクセントにも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ