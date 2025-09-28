¸þ°æ¹¯Æó¡õ¥Þ¡¼¥ÁW¼ç±é¡ØDating Game¡ÙBlu-ray¡õDVD BOXÈ¯Çä·èÄê¡¡Ì¤²ò¶Ø¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÇÁü¤Ê¤É¼ýÏ¿
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤¬¥¿¥¤¥É¥é¥Þ»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜ¿Í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥É¥é¥Þ¡ØDating Game¡Á¸ýÀâ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ü¥¹!?¡Á¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å11¡§30¹¹¿·¡¿Lemino¤Ë¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤¬ÇÛ¿®¡Ë¤ÎBlu-ray¡õDVD BOX¤¬2026Ç¯2·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬28Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¶»¥¥å¥ó¥»¥ê¥ÕÆþ¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉÆÃÅµ
¡¡º£ºî¤Ç¸þ°æ¤ÏÁ´ÊÔ¥¿¥¤¸ì¤Ç¤Î±éµ»¤ËÄ©Àï¡£µÓËÜ¤Ï¶»¥¥å¥ó¿·À¤ÂåBL¥É¥é¥Þ¡ØCutie Pie¡Ù¤ä¡ØClose Friend¡Ù¤Ê¤É¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¿¥¤BL¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¤¬½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉµÓËÜ²È¡¦Maya¡¢All-Write Team¤é¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤ÊÊª¸ì¤¬¤Ä¤à¤¬¤ì¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Î¡¢¥Ò¥ë¡Ê¥Þ¡¼¥Á=¥Á¥å¥¿¡¼¥¦¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥¿¥é¥¬¥à¥Ý¥ó¡Ë¤Ï¡¢¡ÖYuka! Love Me Please¡×¤È¤¤¤¦½÷À¥¥ã¥é¤ÎÎø°¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Î¡ÖYuka¡×¤Ë°¦¤È¼«¿®¤ò¤â¤é¤¤¡¢¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤ËÀ®Ä¹¡£¡ÖYuka! Love Me Please¡×¤ò³«È¯¤·¤¿²ñ¼Ò¤ËÇ°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ½¢¿¦¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ÇÆüËÜ¤«¤éÍè¤¿´°àú¤¹¤®¤ë¡¢Îä¹ó¤Êµ´¼ÒÄ¹¡¦¥¸¥å¥ó¥¸¡Ê¸þ°æ¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ò¥ë¤È¥¸¥å¥ó¥¸¡¢¥Ú¥¤(¥æ¥É)¤È¥Ñ¥Ã¥È(¥Õ¥ë¡¼¥¯)Ã£¤ÎÎø°¦¤¬¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÈºÌ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢29Æü¤ËºÇ½ªÏÃ¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Blu-ray¡õDVD BOX¤Ï¡¢Ì¤²ò¶Ø¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÇÁü¡¢½é²óÉõÆþ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¹ë²ÚÆÃÅµÉÕ¤¤È¤Ê¤ë¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÍ½Ìó¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÍ½Ìó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢§Dating Game¡Á¸ýÀâ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ü¥¹!?¡ÁBlu-ray BOX
Blu-ray Disc5ËçÁÈ¡ÊËÜÊÔ4Ëç ¡ÜÆÃÅµ1Ëç¡Ë
²Á³Ê¡§3Ëü2340±ß(ÀÇ¹þ)
¢§Dating Game¡Á¸ýÀâ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ü¥¹!?¡ÁDVD BOX
DVD5ËçÁÈ¡ÊËÜÊÔ4Ëç ¡ÜÆÃÅµ1Ëç¡Ë
²Á³Ê¡§2Ëü6400±ß(ÀÇ¹þ)
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¡¡¡
DISC1¡§ËÜÊÔ¡Ê1ÏÃ¡Á3ÏÃ¡Ë
DISC2¡§ËÜÊÔ¡Ê4ÏÃ¡Á6ÏÃ¡Ë
DISC3¡§ËÜÊÔ¡Ê7ÏÃ¡Á9ÏÃ¡Ë
DISC4¡§ËÜÊÔ¡Ê10ÏÃ¡Á12ÏÃ¡Ë
DISC5¡§ÆÃÅµ±ÇÁü
¡¦ÆÃÅµ±ÇÁü¡¡
¥á¥¤¥¥ó¥°¡¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÇÁü¤Ê¤É
¡¦½é²óÉõÆþÆÃÅµ
¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦±ÊÂ³ÉõÆþÆÃÅµ
¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦½é²ó»ÅÍÍ
»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹¡¢¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡¦¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ
¶»¥¥å¥ó¥»¥ê¥ÕÆþ¤ê¡ª¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É3Ëç¥»¥Ã¥È
¡¦Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
PRISMSTAR THAILAND¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ ¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡ÊÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ÎËÜÂÎ¿§¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ë¡§Amazon.co.jp¡Ê¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡¿HMV¡Ê¥é¥¤¥È¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡¿¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¡¿¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡Ê¥¤¥¨¥í¡¼¡Ë¡¿³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ã¡Ú¥Þ¥ó¥¬Å¸ ½ÂÃ«¡Û¡Ú¥Þ¥ó¥¬Å¸ Å·²¦»û¡Û¡Ú¥Þ¥ó¥¬Å¸¥¹¥È¥¢(WEB)¡Û¡ä¡Ê¥Ñ¡¼¥×¥ë¡Ë¡¡
