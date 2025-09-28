ヤクルト・高津臣吾監督（56）が28日、今季本拠最終戦となった巨人戦後、セレモニーでスピーチ。

来季メジャー挑戦する村上宗隆内野手にエールをおくった。

球団が同日に退任を発表。今季全日程終了までは指揮を執る。神宮のスタンドには「ありがとう高津監督」と描かれた横断幕が掲げられた。

あいさつでは「非常に厳しいシーズンになり、ファンのみなさんには本当に苦しい思いをさせ、悲しい思いをさせ、本当に責任を感じております」としながら、「ただ、ここにいる選手、コーチ、そして現場でずっと一緒に戦ってくれた裏方さん、スタッフさん、みんなつらい日々がたくさんありましたけども、歯を食いしばり、チームのために全力を尽くしてくれました」と述べた。

メッセージの中で「ムネ、お前アメリカ行くのか？」と突然村上に問いかけ、場内から笑いが起きるシーンも。

こくりとうなずく村上に「どうなるかはわからないですけれども、あなたは常にスワローズの代表です。来年どこでどんなプレーをしても、スワローズのファンがみんな温かく応援してくれる1年にしてください。頑張ってください」とエールをおくり、球場からは割れんばかりの拍手が起きた。