¡Ú¹Åç¡Ûµ¤¤Å¤±¤ÐºÇ²¼°Ì¤È2¡¦5º¹¡Ä£¸¼ºÅÀ±ê¾å¤Î¾ï¹±©ÌéÅÍ¤Ë¿·°æ´ÆÆÄ¡ÖÊÙ¶¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¹Åç¤Ï£²£¸Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£²¡½£±£°¤ÇÂçÇÔ¤·¡¢º£µ¨¤Î£µ°Ì°Ê²¼¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ã¼ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»î¹ç·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±ÅÀ¤Î£¸²ó¤«¤é£µÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿£²Ç¯ÌÜ¡¦¾ï¹±©ÌéÅÍÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£¸°ÂÂÇ£¸¼ºÅÀ¤ÎÂç±ê¾å¤Ç£Ë£Ï¡Ä¡£¼Ú¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤Î¡Ö£±£¸¡×¡¢£¹·î¤ò£¶¾¡£±£¶ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤Æ»Ä¤ê¤Ï£²»î¹ç¡£µ¤¤Å¤±¤ÐºÇ²¼°Ì¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤¬£²¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¸å¤Î¿·°æ´ÆÆÄ¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½Æ±ÅÀ¤Î£¸²ó¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¾ï¹¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î£¸¼ºÅÀ
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤½¤¦¤ä¤Í¡£Á°²ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î»þ¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¥¥ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤ëÂÇµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤³¤ì¤âÊÙ¶¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÍÞ¤¨¤Æ¤â¤Í¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤âÊÙ¶¯¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½ÀèÈ¯¡¦¹â¤Ï£³²ó¤Ë¥Ó¥·¥¨¥É¤ÎÂÇµå¤¬±¦Â¤ËÄ¾·â¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¾æÉ×¤«
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ü¤Ë¤Ï°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¡¢ÂÇËÐ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ï£·²ó¤ËÂåÂÇ½Ð¾ì¡£º¸µÓ¤Ë¼«ÂÇµå¤¬Ä¾·â¤·¤¿
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¡Ê»î¹ç½ªÎ»»þÅÀ¤Î¡Ëº£¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤Ã¤³¤¦¥â¥í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¸·¤·¤¤¤È»×¤¦¤Í¡¢º£¸å¤Ï¡£