総合格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５１」（２８日、愛知・ＩＧアリーナ）で、ＲＩＺＩＮライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザ（３６＝ブラジル）が堀江圭功（３０）を開始１００秒で一本勝ちし、防衛に成功した。

絶対王者がその力を示した。開始からスタンドの攻防を経て、約４０秒でタックルを仕掛けて尻もちをつかせる。これに堀江が立ち上がって逃げようとしたところですかさず背中についた。立ち上がってコーナーに頭を付けてディフェンスしようとする堀江に対し、パンチもうちつつクビに腕をねじ込むことに成功だ。そのままリアネイキッドチョークで絞めあげてタップを奪い、勝利した。

１ラウンド１分４０秒で完勝したサトシは「私、今日が５回目、このベルトディフェンスできたからうれしい」とＶ５を喜ぶ。さらに「誰でもベルト取りたいが大丈夫。絶対に簡単にベルト取られない。日本の力をみんなに見せたい」とさらなる防衛を誓った。今後に向けて「去年３回試合して３回、決めをできて…。今日でまだ２回で、できるから今年また戦いたい」と年内にもう１試合を希望。「このベルト、勝負したい」と早くもＶ６戦に意欲を見せていた。