SPYAIR、初の2Days野外ライブ大盛況 全41曲熱演＆来年全国ツアーも決定
ロックバンド・SPYAIRが28日、山梨・河口湖ステラシアターで単独野外ライブ『JUST LIKE THIS 2025』の2日目公演を開催し、初の2Days公演を大盛況のうちに締めくくった。
【画像】新体制SPYAIRが『JUST LIKE THIS 2023』で再始動
2015年より富士のふもとで本格的にスタートし、毎夏恒例となっている『JUST LIKE THIS』は今年で10年目を迎える節目の年。今回はシリーズ初の2日間開催となり、27日のDay1では『History of JUST LIKE THIS』を、28日のDay2では『History of ANIME』をテーマに掲げ、両日とも異なるセットリストが組まれた。
両日合わせて披露された楽曲は全41曲。イベントテーマソングとしてこの日のために書き下ろされた「Bring the Beat Back」、『ボートレース2025』のCMソング「Chase the Shine」などの新曲に加え、代表曲やライブレア曲を織り交ぜたスペシャルな構成で、会場に集まったファンを魅了した。
最終日のアンコールでは、来年の全国ツアー『SPYAIR TOUR 2026』の開催も発表された。2月14日の神奈川・Yokohama Bay Hall公演を皮切りに、全国7都市を巡るライブハウスシリーズを実施。ホールシリーズは後日発表予定となっており、オフィシャルモバイルファンクラブでは最速抽選先行受付がスタートしている。
SPYAIRは今夏、国内のみならずアメリカやカナダなど海外の大型イベントにも出演。秋以降はシンガポールをはじめとするアジア地域を含む国内外のイベントに出演予定となっており、結成20周年・デビュー15周年を迎えたバンドの今後の活動に注目が集まる。
【セットリスト】
■9月27日（土）
Day1：History of JUST LIKE THIS
M01. THE WORLD IS MINE
M02. FEEL SO GOOD
M03. RE-BIRTH
M04. イマジネーション
M05. 轍〜Wadachi〜
M06. B-THE ONE
M07. ファイアスターター
M08. Buddy
M09. 青
M10. All I Need
M11. INSIDE OF ME
M12. PRIDE OF LIONS
M13. We'll Never Die
M14. RAGE OF DUST
M15. Bring the Beat Back
M16. Chase the Shine
M17. サムライハート (Some Like It Hot!!)
M18. オレンジ
＜ENCORE＞
EN1. THIS IS HOW WE ROCK
EN2. JUST LIKE THIS
■2025年9月28日（日）
Day2：History of ANIME
M01. サムライハート (Some Like It Hot!!)
M02. 青
M03. スクランブル
M04. Last Moment
M05. One Day
M06. アイム・ア・ビリーバー
M07. Buddy
M08. My World
M09. I Wanna Be...
M10. Bring the Beat Back
M11. FEEL SO GOOD
M12. Chase the Shine
M13. 現状ディストラクション
M14. RE-BIRTH
M15. 轍〜Wadachi〜
M16. RAGE OF DUST
M17. サクラミツツキ
M18. イマジネーション
M19. JUST LIKE THIS
＜ENCORE＞
EN1. オレンジ
EN2. SINGING
