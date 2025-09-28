大相撲秋場所千秋楽（２８日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が横綱豊昇龍（立浪）との決定戦を制し、２場所ぶり５度目の優勝。師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）が、横綱として初Ｖを遂げたまな弟子をたたえた。

千秋楽で大の里は１敗で単独首位、豊昇龍が２敗で迎えた。本割で豊昇龍に一方的に押し出されて完敗を喫したが、続く決定戦で大の里が寄り倒して快勝した。

二所ノ関親方は、部屋の千秋楽パーティーが行われた茨城・つくば市内のホテルで取材対応。「今日はホッとした。本割の相撲が本当に完敗だったので、逆にあれぐらい完敗で良かったのかなと思った。（大の里は）『これじゃダメだ』と思ってすぐ切り替えて、修正していい相撲が取れたと思う」と振り返った。

その上で「（大の里は）地道に基礎運動をしっかり扱ってきた。（決定戦も）今までだとくるっと投げられていたところを、しっかり体を預けて寄っていったので非常に進化している」と、まな弟子の成長を認めた。

新横綱として迎えた７月の名古屋場所は１１勝４敗に終わり、平幕Ｖを許した。横綱としての初優勝に師匠は「ようやくスタート地点に立ったと思う。まだまだ成長してくると思うので。これから相撲内容、相撲の形も相手が研究してくる。どんどん、その上をいって真価を発揮していったほしい」と、今後に大きな期待を寄せた。

また、大の里も取材に応じ「たくさんの方から祝福を受けてうれしい。しっかり先場所の反省を生かして、今場所に挑むことができて良かった。また次の場所につなげていきたい」と笑顔で語った。