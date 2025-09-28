É×¤Î¹ÔÆ°¤Ë·ù¤ÊÍ½´¶¡ÄGPS¤ÇÆ°¤¤ò³ÎÇ§¡ÃÊÝ°é±à¤Çµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë～ÊÝ¸î¼Ô¥¹¥Èー¥«ーÊÔ¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¥Õ¥©¥í¥ïー¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÊÝ°é±à¤Çµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤Õ゚¤ê¤¯(@taprikoo)¤µ¤ó¡£²áµî¤ËÇÛ¿®¤·È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÆÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÊÝ°é±à¤Çµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë～ÊÝ¸î¼Ô¥¹¥Èー¥«ーÊÔ¡ÙÂè26ÏÃ¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤¯¤éÀèÀ¸¤«¤é¥¿¥¤¥ä¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤K·¯¤ÎÊì¿Æ¡£É×¤Ï²¿¤«±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿K·¯¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢GPS¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¤µ¤¯¤éÀèÀ¸¤ÏÊÝ°é±à¤Ç¤Î¥â¥é¥Ï¥é¤äµ÷Î¥´¶¤Î¶á¤¤K·¯¤ÎÉã¿Æ¤¬¸¶°ø¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢±à¤òÂà¿¦¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢K·¯¤ÎÉã¿Æ¤«¤é¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤È¤«Æ¨¤²¤¿¤µ¤¯¤éÀèÀ¸¡£¤½¤Î¤³¤íÉ×¤Î¹ÔÆ°¤òK·¯¤ÎÊì¿Æ¤¬²ø¤·¤ß¡Ä¡£
©taprikoo
©taprikoo
©taprikoo
©taprikoo
©taprikoo
©taprikoo
¤µ¤¯¤éÀèÀ¸¤«¤é¥¿¥¤¥ä¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤K·¯¤ÎÊì¿Æ¡£É×¤Ï²¿¤«±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿K·¯¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢GPS¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÂÎK·¯¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë