¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¢£³°Ì³ÎÄê¤â¡Ö¤â¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ£Ã£Ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Í¡×°ìÌä°ìÅú
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£´¡½£´µð¿Í¡á±äÄ¹£±£²²ó¡á¡Ê£²£¸Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¡££³ÅÙ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¯¼¹Ç°¤ò¤ß¤»±äÄ¹Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¾¡¤Á±Û¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹çÃæ¤Ë£²°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á£³°Ì¤¬³ÎÄê¡££±£°·î£±£±Æü¤«¤é¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡ËÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢£²°Ì£Ä£å£Î£Á¤ÎËÜµò¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÀï¤¦¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½£³°Ì³ÎÄê¤·¤¿
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ£Ã£Ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Í¡£¤±¤É¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤¢¤È£²»î¹ç¤¢¤ë¤·¡£¤½¤³¤â¤¤Ã¤Á¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤Æ£Ã£Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç°ú¤Ê¬¤±
¡ÖºÇ¶á¤Í¡¢£¹»î¹çÃæ£¸»î¹ç¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë½é²ó¤ËÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤Þ¤¢¼è¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤¹¤®¤Æ¼è¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¤â¤¦¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡½»Ä¤ê»î¹ç¤Ï¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤Îµ¯ÍÑ¤â
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢³Æ¼«¤Î¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ä»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×