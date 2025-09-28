タレント・ほしのあき（４８）が２８日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。夫の三浦皇成騎手（３５）＝美浦・鹿戸雄一厩舎＝が同日に行われた第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（中山競馬場・芝１２００メートル）でＧ１初勝利を挙げことを受け、陣営への祝福と感謝の気持ちを記した。

「応援ありがとうございました。そして沢山のお祝いコメントありがとうございます」と号泣の絵文字をつけて投稿。「皇成くんにみなさんから沢山お祝いメッセージ頂いたこと伝えました。ウインカーネリアンの関係者の皆様本当におめでとう御座います！！」と陣営を祝福した。

そして「おうちで見てたからテレビでパパとの記念撮影」と記し、自宅でテレビ観戦する様子をアップ。三浦騎手が映ったテレビ画面の前で長女を撮影した写真を投稿した。

三浦騎手は１１番人気のウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）に騎乗し、２番手で追走。逃げた武豊騎手のジューンブレアとのたたき合いを頭差で制し、人馬ともにＧ１初制覇となった。

デビュー１８年目の三浦騎手は、ＪＲＡ・Ｇ１は１２７回目の挑戦で悲願のタイトル。１年目（２００８年）には武豊騎手の持つ新人年間最多勝記録（６９勝）を更新する９１勝をマーク。２０１４年にはディアドムスで全日本２歳優駿を制し、Ｊｐｎ１初勝利を飾ったが、ＪＲＡ・Ｇ１は同年の安田記念（グランプリボス）とＮＨＫマイルＣ（タガノブルグ）でともに２着と悲願のタイトルまであと一歩だった。

ほしのと三浦騎手は２０１１年に結婚し、１２年に長女が誕生した。三浦騎手が１６年８月１４日の札幌７Ｒで落馬して骨盤骨折などの重傷を負い、１年の休養をへて１７年８月１２日に復帰した際には、ほしのと長女が札幌競馬場に駆けつける姿も見られた。