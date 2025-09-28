ヤクルト・高津臣吾監督（56）が28日、今季本拠最終戦となった巨人戦後、セレモニーでスピーチ。今季限りでの退任を自らの口でファンに報告し、感謝の思いを伝えた。

球団が同日に退任を発表。今季全日程終了までは指揮を執る。

「非常に厳しいシーズンになり、ファンの皆さんには本当に苦しい思いをさせ、悲しい思いをさせ、本当に責任を感じております。ただ、ここにいる選手、コーチ、そして現場でずっと一緒に戦ってくれた裏方さん、スタッフさん、みんな辛い日々がたくさんありましたけれども、歯を食いしばり、チームのために全力を尽くしてくれました」と語った。

また、左膝を手術してリハビリ中ながら、この日1軍登録された塩見に「塩見君！お久しぶりです。本当に半年に1回しか会わなくなって、ちょっと寂しかったんですけれども。今日の、やはり君が出るこの球場の雰囲気であったり、しっかりリハビリをして、また2026年は素晴らしいシーズンになるよう頑張ってください」と高津節全開でエールをおくった。

「ここで過ごした大切な時間は、大好きなチームメートと一緒にユニホームを着て、このグラウンドに立ち、本当に幸せな時間を過ごさせてもらえました」と涙目になりながら、「何度もくじけそうな時がありました。ただ、スワローズのファンの皆さんが優しく温かく僕を応援してくれたおかげで、なんとか今日まで監督をやることができました。本当にありがとうございました」と感謝した。「これからは、少し皆さんと同じ目線になって、強く強いスワローズを僕も一緒に全力で応援していきたいと思います」と語った。

6年間チームを率いた指揮官の神宮ラストゲームとあって、神宮のスタンドには「ありがとう高津監督」と描かれた横断幕が掲げられた。

20年、21年とリーグ連覇し、21年には日本一も達成。監督就任6年目の今季、チームは村上ら主力に故障者が相次ぎ、ベストの布陣を決めないまま低迷した。8月31日に3年連続のV逸が決まり、指揮官の今季限りでの退任が判明。2日の試合後には自身の進退について言及し、「（球団と）話しました。僕自身もモヤモヤしてゲームに入りたくなかったので、いるメンバーには話して今日のゲームには臨みました」と認めた。

球団は後任として池山隆寛2軍監督に一本化していることが明らかになっている。