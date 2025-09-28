µð¿Í¤Ï¼¹Ç°¥É¥í¡¼¤â£³°Ì³ÎÄê¡¡£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç£Ä£å£Î£Á¤ÈÂÐÀï¤Ø
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È£´¡Ý£´µð¿Í¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£²ÅÙÄÉ¤¤¤Ä¤¯Ç´¤ê¤ò¸«¤»¡¢½½Æó²ó°ú¤Ê¬¤±¡£¤À¤¬¡¢£²°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤¬Àè¤Ë¾¡¤Á¡¢£³°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡££Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç£Ä£å£Î£Á¤ÈÀï¤¦¡£
¡¡£Ã£ÓËÜµòÃÏ³«ºÅ¤Ø¡¢»Ä¤ê£³»î¹ç¤Ç£±¤Ä¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢ÀèÈ¯¡¦²£Àî¤¬½é²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é»³ÅÄ¤Ë±¦µ¾Èô¤òÂÇ¤¿¤ì¤ÆÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢¤Ê¤ª£±»àÆóÎÝ¤«¤éÂ¼¾å¤Ë¤â±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£²ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¤Ë»°²ó¤Þ¤Ç´°Á´¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢»Í²ó¤Ë£²ÈÖ¼ê¡¦±üÀî¤ò¹¶¤á£±»àÆóÎÝ¤«¤éÀô¸ý¤¬±¦Íã¤Ø¤Î£²¥é¥ó¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¡¡»Í²ó¤Ë£²»àÆóÎÝ¤«¤é²£Àî¤¬ÃæÂ¼¤Ëº¸Íã¤Ø¤Î£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Ï»²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÃæ»³¤Î±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¤¹¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç£±ÅÀº¹¡£Ãæ»³¤ÏÈ¬²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤âÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡£½ªÈ×¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£