◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島２―１０ＤｅＮＡ（２８日・マツダスタジアム）

広島は、ＤｅＮＡに惨敗した。３連敗で２０１０年以来１５年ぶりとなる借金１８まで膨らんだ。２―２同点の８回に５番手で登板した２年目のドラ１・常広が、大炎上した。１イニングを投げきることができずに８失点。昨年は月間２０敗（５勝）を喫した“魔の９月”は、今年も６勝１６敗と大きく負け越した。５位以下が確定し、最下位・ヤクルトにも２・５ゲーム差となった。

新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

―同点の８回に送り出した常広投手が８失点

「うーん、そうやね。前回のリリーフのときは、真っすぐがまずまずいいかなという感じだったけど、今日は真っすぐのキレがなかったので、捉えられている打球が多かったよね。これも勉強だと思って。抑えてもね、打たれても勉強だと思って、成長してもらいたい」

―先発の高投手が３回にビシエドの打球が直撃して負傷降板した

「病院に行っている。骨には異常ない。打撲だけだったから、それは良かった」

―７回の代打で左膝に自打球直撃の負傷交代のファビアン選手の状態は

「いま（病院に）行っている。結構モロだったから、今後（残り試合）は厳しいと思う」