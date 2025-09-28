今秋ドラフトの目玉の創価大・立石正広内野手が杏林大との2回戦で今季初本塁打を放った。

1―3で迎えた9回2死一塁で打席が回ると、初球のスライダーを強振。打球は左翼スタンド後方の防球ネットに直撃する特大同点2ラン。「正直ナイターだったので（ボールが）見えずらかった。でも長打がほしい場面だったので早いカウントから体の中に入れて、差し込まれたらおしまいと思っていた。前でさばけた」と打席を振り返った。

8月1日のオープン戦での走塁で、スライディングした際に、右足首じん帯を損傷して出遅れた。それでも懸命にリハビリを行い、20日の東京国際大戦で代打で今季初出場し、27日の杏林大戦でスタメン起用。復帰後は6打数無安打と苦しむも、この日の第1打席で中前へ今季初安打を記録し、3安打2打点1本塁打の大暴れ。「（一本出て）安心感ですね。バッティングは自分の中での長所なので（チームに）貢献したいとずっと思っていた。今回は良いバッティングができたのでポジティブ」と待望の一打をかみしめた。

今秋ドラフト1位候補に挙がる右の長距離砲。視察に訪れたDeNAの河野亮スカウトは「（全体的な）動きも良かった。真っ直ぐの強さは（ドラフト候補の中で）一番だと思う。（復帰して）まだ実戦的な部分で少し苦労している。慣れてきたら今後、さらに良くなってくる」と絶賛した。

チームは9回に立石の2ランで追いつくも、延長11回タイブレークの末にサヨナラ負け。勝ち点を落とす手痛い1敗に「どこのチームも強い。その中で勝たないといけないんですけど、負けちゃうこともある。変に負けたらダメという考えを捨てて、みんなポジティブに考えながら、自分たちが勝てる試合は全部勝ちたい」と前を向いた。