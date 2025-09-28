令和ロマンのくるまが、バングラディシュの首都ダッカで美人妻に遭遇し、興奮する一幕があった。

【映像】「岡田結実ちゃんみたい。すごい綺麗」くるまが衝撃を受けた美女

9月28日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃2が放送された。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑む。

南アジア旅2日目、バングラディシュ・ダッカの街中で、日本語を話すバングラディシュ人夫婦との出会いがあった。「こんにちは」と声をかけ、日本語で「こんにちは」と返してくれたロングヘアがよく似合う美しい女性。「バングラデシュの一軍女子感」とテロップが出るほどの美貌で、いた男性は彼女の夫で「私は日本に住んでいます。大学４年生。イオンに就職する。今は自分の国に一時帰国した」と流暢な日本語で説明した。

くるまは女性の美貌に目を奪われた様子で、「めちゃくちゃ美人ですね！すごい綺麗！」と大絶賛。夫の男性が「だいたい（バングラデシュ人は）みんな一緒かな」と謙遜すると、くるまは「一緒じゃない！明らかに一番綺麗でしょ」「岡田結実ちゃんみたい。すごい綺麗」と褒めちぎった。そんな夫婦に「どちらから告白したんですか？」と尋ねると、意外な馴れ初めが明らかに。「SNS。Facebookで…」という答えを聞いたくるまは「えぇ？SNS！？」と驚いていた。