『世界の果てに、くるま置いてきた』に、本作の過去シリーズに出演していた東出昌大が登場。激変したビジュアルに、視聴者から驚きの声が寄せられた。

【映像】「変わりすぎ」激変っぷりが話題の東出昌大の姿

9月28日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃2が放送された。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑む。

『世界の果てに、くるま置いてきた』＃1では、バングラデシュの離島に置き去りにされたくるまが、スタッフとはぐれて行方不明になったり、川を泳いで渡ったりと紆余曲折ありながらも、バングラデシュ本土に上陸する様子が放送された。しかし、＃2の冒頭にくるまの姿はなく、映っていたのは東出ただ1人。ヒマラヤ山脈がそびえ立つ大自然の中を、東出は息を切らしながら歩いていく。やがて地面に腰を下ろし、雄大な景色を眺めた。

その後も東出が車で道なき道を進む映像や、広大な草原を歩き「世界は広い」と感動の表情を浮かべる映像などが展開された。なお、東出は『せかはて』シリーズの第1弾、第2弾に、西村博之(ひろゆき)と共に出演。過去シリーズの旅人である2人も、くるまの南アジア旅に合流することが発表されている。

そんななか、＃2の冒頭に東出が突然登場し、多くの番組ファンが反応。激変したビジュアルにも注目が集まった。第2弾『世界の果てに、東出・ひろゆき置いてきた』で南米を旅した際、東出の髪はあごのあたりまで伸びており、髪を結んでいることも多かった。2024年の年末に配信された特別編『東出昌大・花林の新婚旅行 〜せかはてメンバーで忘年会〜』でも東出は長髪スタイルだったが、今回披露された姿はかなりの短髪。視聴者からは「変わりすぎ」「短髪さわやかー」「やっぱりカッコ良すぎる」「若返ったな」「ちゃらさがなくなった」といった声が上がっていた。