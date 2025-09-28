¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Î¿ÀµÜºÇ½ªÀï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ì¤º¡¡µð¿Í¤È±äÄ¹12²ó°ú¤Ê¬¤±
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È4-4µð¿Í(28Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
¥ä¥¯¥ë¥È¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤ÎËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¡¢µð¿Í¤È±äÄ¹12²ó¤ò°ú¤Ê¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Âç»ö¤Ê»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¡£3²ó¤Þ¤Ç1ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤âµö¤µ¤Ê¤¤´°àú¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤·¡¢µð¿Í¤òÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¾¡¤Á¤Ç¿ÀµÜºÇ½ªÀï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢»³ÅÄÅ¯¿ÍÁª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÈÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¹¬ÀèÎÉ¤¯2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢Î®¤ì¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Ï4²óÉ½¤«¤é¤Ï±üÀî¶³¿Åê¼ê¤Ë·ÑÅê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢±üÀîÅê¼ê¤ÏÀô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¡¢ÃæÂ¼ÍªÊ¿Áª¼ê¤¬º£µ¨1¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¹¤°¤µ¤Þ2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â1ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢8²ó¤Ë¤Ï5ÈÖ¼ê¤ÎÀ¶¿å¾ºÅê¼ê¤¬¥Ô¥ó¥Á¤òºî¤ê¡¢Ãæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òµö¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹Àï¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤¿»î¹ç¤Ï10²óÉ½¡¢9²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄ¸ýÎïÅÍÅê¼ê¤¬1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤È1ËÜ¤òµö¤µ¤º¡¢¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£12²óÎ¢¤Ë¤Ï2¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼Ìµ¤·¤ÇÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤Ë¡£±äÄ¹12²ó¤òÀï¤¤Æ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£