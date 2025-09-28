長沢駿がヘッドで決勝弾！ 京都がC大阪に２−１で競り勝ち、４試合ぶりの白星を掴む
京都サンガF.C.は９月28日、J１第32節でセレッソ大阪と敵地で対戦。２−１で競り勝った。
25分にラファエル・エリアスが負傷交代。頼れるエースを欠くアクシデントはあったものの、44分に平戸太貴のCKから松田天馬がネットを揺らし、先制に成功する。
57分にセットプレーで失点し、同点とされるが、87分に勝負を決するゴールを奪う。スコアラーは途中出場の長沢駿。左CKから豪快なヘディングシュートを叩き込んだ。
接戦を制して４試合ぶりの白星を掴んだ京都は３位をキープ。首位の鹿島アントラーズとは勝点５差、２位のヴィッセル神戸を１ポイント差で猛追する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
