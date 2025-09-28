µð¿Í¡¦ÂçÀª¡¡53HP¤ÇºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¥¿¥¤¥È¥ë³ÎÄê¡¡µåÃÄ¿·µÏ¿45¥Û¡¼¥ë¥É¤â¼ùÎ©
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½4¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬28Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Çº£µ¨61ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£1²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç45¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¡Ê8¾¡4ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¥Û¡¼¥ë¥É¤ÎµåÃÄ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë53¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊHP¡Ë¤È¤·¤Æ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤Î2ÂÇÀÊÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢4¡½4¤È¤·¤¿Ä¾¸å¤Î8²ó¤Ë5ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÂÇÀÊ¤Ø·Þ¤¨¤¿Ä¹²¬¤ËÃæÁ°ÂÇ¤µ¤ì¡¢µ¾ÂÇ¤Ç1»àÆóÎÝ¡£¤³¤³¤Ç¿ÀµÜ¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿4ÈÖ¡¦Â¼¾å¤ò¿½¹ð·É±ó¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Æ°¤¸¤Ê¤¤ÂçÀª¡£¤³¤Î1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥ª¥¹¥Ê¤òÀõ¤¤±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢Æâ»³¤Ï157¥¥í¤ÎÂ®µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÀª¤Ï20Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨44¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¤òµó¤²¡¢»³¸ýÅ´Ìé¡Ê¸½2·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬2012Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿µåÃÄºÇÂ¿¥Û¡¼¥ë¥ÉµÏ¿¤Ø13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µß±ç¾¡Íø¤ò¹ç¤ï¤»¤¿º£µ¨¤Î¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊHP¡Ë¤Ï53¤È¤Ê¤ê¡¢2005Ç¯Æ£Àîµå»ù¡Êºå¿À¡Ë¡¢2021Ç¯À¶¿å¾º¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Î¥·¡¼¥º¥ó3°ÌµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÀª¤Î53HP¤ËÂÐ¤·¡¢2°Ì¤Îºå¿À¡¦µÚÀî¤Ï52HP¡£µð¿Í¤Ï»Ä¤ê2»î¹ç¤À¤¬¡¢ºå¿À¤Ï»Ä¤ê1»î¹ç¤Î¤¿¤áÈ´¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Úµð¿ÍÅê¼ê¤ÎÎòÂå¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¥Û¡¼¥ë¥É¡Û
1°Ì¡¡ÂçÀª¡¡45¥Û¡¼¥ë¥É¡¡2025Ç¯
2°Ì¡¡»³¸ýÅ´Ìé¡¡44¥Û¡¼¥ë¥É¡¡2012Ç¯
3°Ì¡¡¥Þ¥·¥½¥ó¡¡41¥Û¡¼¥ë¥É¡¡2016Ç¯
4°Ì¡¡¥Þ¥·¥½¥ó¡¡40¥Û¡¼¥ë¥É¡¡2013Ç¯
5°Ì¡¡»³¸ýÅ´Ìé¡¡38¥Û¡¼¥ë¥É¡¡2013Ç¯