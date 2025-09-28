¥¹¥Ý¥Ë¥Á

2025年9月28日　神宮

¡¡µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬28Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Çº£µ¨61ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£1²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç45¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¡Ê8¾¡4ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¥Û¡¼¥ë¥É¤ÎµåÃÄ¿·µ­Ï¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë53¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊHP¡Ë¤È¤·¤Æ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£

¡¡Ãæ»³¤Î2ÂÇÀÊÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤­¡¢4¡½4¤È¤·¤¿Ä¾¸å¤Î8²ó¤Ë5ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¡£

¡¡ºÇ½é¤ËÂÇÀÊ¤Ø·Þ¤¨¤¿Ä¹²¬¤ËÃæÁ°ÂÇ¤µ¤ì¡¢µ¾ÂÇ¤Ç1»àÆóÎÝ¡£¤³¤³¤Ç¿ÀµÜ¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿4ÈÖ¡¦Â¼¾å¤ò¿½¹ð·É±ó¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£

¡¡¤À¤¬¡¢Æ°¤¸¤Ê¤¤ÂçÀª¡£¤³¤Î1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥ª¥¹¥Ê¤òÀõ¤¤±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢Æâ»³¤Ï157¥­¥í¤ÎÂ®µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡ÂçÀª¤Ï20Æü¤Î¹­ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨44¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¤òµó¤²¡¢»³¸ýÅ´Ìé¡Ê¸½2·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬2012Ç¯¤Ëµ­Ï¿¤·¤¿µåÃÄºÇÂ¿¥Û¡¼¥ë¥Éµ­Ï¿¤Ø13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢µß±ç¾¡Íø¤ò¹ç¤ï¤»¤¿º£µ¨¤Î¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊHP¡Ë¤Ï53¤È¤Ê¤ê¡¢2005Ç¯Æ£Àîµå»ù¡Êºå¿À¡Ë¡¢2021Ç¯À¶¿å¾º¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Î¥·¡¼¥º¥ó3°Ìµ­Ï¿¤ËÊÂ¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£

¡¡ÂçÀª¤Î53HP¤ËÂÐ¤·¡¢2°Ì¤Îºå¿À¡¦µÚÀî¤Ï52HP¡£µð¿Í¤Ï»Ä¤ê2»î¹ç¤À¤¬¡¢ºå¿À¤Ï»Ä¤ê1»î¹ç¤Î¤¿¤áÈ´¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¡Úµð¿ÍÅê¼ê¤ÎÎòÂå¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¥Û¡¼¥ë¥É¡Û

1°Ì¡¡ÂçÀª¡¡45¥Û¡¼¥ë¥É¡¡2025Ç¯

2°Ì¡¡»³¸ýÅ´Ìé¡¡44¥Û¡¼¥ë¥É¡¡2012Ç¯

3°Ì¡¡¥Þ¥·¥½¥ó¡¡41¥Û¡¼¥ë¥É¡¡2016Ç¯

4°Ì¡¡¥Þ¥·¥½¥ó¡¡40¥Û¡¼¥ë¥É¡¡2013Ç¯

5°Ì¡¡»³¸ýÅ´Ìé¡¡38¥Û¡¼¥ë¥É¡¡2013Ç¯