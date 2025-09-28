お笑いタレント・有吉弘行（51）が28日にパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。あの人気番組で先輩芸人が“激怒”していたと明かす場面があった。

「クイズ＄ミリオネア」が26年新春特番として、約13年ぶりに復活するとフジテレビが発表。同番組は00年から07年までレギュラー放送され、その後も特番として根強い人気を誇った。“2代目”の司会者は「嵐」の二宮和也が務めるという。

これを聞いた有吉は「『ダチョウ倶楽部』さんと出たことありますけどね」といい、あるエピソードを語り始める。「大体、竜（上島竜兵）さんがメインゲスト。それで、肥後（克広）さんがスタジオ応援ゲスト。（寺門）ジモンさんがテレフォン担当で」と、役割が決まっていたという。

すると「3回目ぐらいでジモンさんが怒ったんだよ」といい「“なんで俺、いつもテレフォンなんだよ!”って。“なんで俺をスタジオに呼ばないんだよ!”って。めちゃくちゃ怒ってましたね」と笑いながら懐かしんでいた。