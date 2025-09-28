BMSG、5周年の集大成『BMSG FES’25』が閉幕 SKY-HI、BE:FIRST、HANAらが2日間で全66曲 STARGLOWも鮮烈デビュー
SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」が主催する大型音楽フェスティバル『BMSG FES’25』が27日、28日の2日間にわたり東京・お台場特設会場で開催され、延べ8万人を動員して盛況のうちに幕を閉じた。
【ライブ写真多数】アツい！『BMSG FES’25』出演者たちのステージの模様
『BMSG FES』は2022年に山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで初開催されて以来、年を追うごとに規模を拡大してきた。設立5周年の節目を迎えた今回は、“原点回帰”をテーマに再び野外形式で開催され、コンセプトとして“GRAND CHAMP”を掲げた。会場全体がBMSGの世界観一色に染まり、5年間の歩みと未来への意志を示す象徴的なイベントとなった。
出演アーティストは、SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、Aile The Shota、MAZZEL、REIKO、STARGLOWに加え、「Special Shot LIVE」枠でHANAも登場。BMSG設立5周年を彩る同公演のために書き下ろされたテーマソング「GRAND CHAMP」をはじめ、フェスならではの特別編成によるユニット楽曲など、2日間で全66曲が披露された。
注目を集めたのは、22日にプレデビューを果たしたばかりの新ボーイズグループ・STARGLOWの初ライブパフォーマンス。観客の前での初ステージとは思えない完成度と堂々たるパフォーマンスで、強烈な存在感を刻んだ。
SKY-HIはステージ上で、「人間がこれだけの数いて、みんなバラバラでしょう？それぞれがそれぞれの形に自分の才能を輝かせているでしょう？人間ってめっちゃ美しいじゃない。それ、あなたも一緒だと思うので。あなたがあなたらしく人生を生きてくれるのなら、俺たち全員めちゃくちゃ応援するので、またこの先も音楽の鳴る場所で会いましょう！」「人が人である美しさを肯定する。音楽って素晴らしいなって胸張って言う。それが俺たち、BMSG！」と語り、会場を大きな拍手で包み込んだ。
『BMSG FES’25』は、BMSGの5年間の軌跡と進化を体感する場として、そして未来へ向かう第一歩として、観客と出演者がひとつになる熱狂の2日間となった。同フェスの模様はAmazon Prime Videoでアーカイブを配信中。配信期間は10月5日午後11時50分まで。
■セットリスト
BMSG ALLSTARS「GRAND CHAMP」／BMSG POSSE「MINNA BLING BLING」／BMSG POSSE「OVERDRIVE」／MAZZEL「Vivid」／JUNON×LEO「BLUE」／NAOYA×HAYATO「to me」／BE:FIRST「夢中」／SKY-HI×RUI×TAIKI×KANON×RYUHEI「14th Syndrome」／Novel Core×SKY-HI「SOBER ROCK -Remix-」／Aile The Shota×SHUNTO×REIKO×RUI×TAIKI「YOLO -You Only Live Once-」／REIKO「Take It Back」／REIKO「No More」／REIKO「BUTTERFLY」／REIKO「決戦は金曜日」／REIKO「君のせい」／REIKO「LOVE DEEPER」／REIKO×RAN「So Good」／MAZZEL「Seaside Story」／MAZZEL「King Kila Game」／MAZZEL「King Kila Game × J.O.K.E.R. - Mashup -」／MAZZEL「J.O.K.E.R.」／MAZZEL「DANGER」／BMSG ALLSTARS「New Chapter」／Novel Core「A GREAT FOOL」／Novel Core「RULERS」／Novel Core「SHIKATO!!!」／Novel Core「C.O.R.E」／Novel Core×Aile The Shota「HAPPY TEARS」／Aile The Shota「IMA」／Aile The Shota「常懐」／Aile The Shota「so so good」／Aile The Shota「AURORA TOKIO」／Aile The Shota「向日葵花火」／Aile The Shota×KAIRYU「Candle」／REIKO×JUNON「First Christmas」／MANATO×KAIRYU×REIKO×KANON「BUBBLE」／ShowMinorSavage「No Cap Navy」／ShowMinorSavage「Ocean」／SKY-HI×Aile The Shota×JUNON×LEO×TAKUTO「Tiger Style」／Aile The Shota×SOTA×SHUNTO×RYUHEI×RAN×SEITO×RYUKI×TAKUTO×TAIKI「Boogie-Woogie feat. Maddy Soma」／HANA「Drop」／HANA「Tiger」／HANA「Burning Flower」／HANA「ROSE」／HANA「Blue Jeans」／BMSG ALLSTARS「Brave Generation -BMSG United Remix-」／SKY-HI×REIKO×RAN×SEITO×KAIRYU「One More Day」／SKY-HI「Crown Clown」／SKY-HI「It's OK」／SKY-HI×SHUNTO×RYUKI「ID」／SKY-HI「Double Down」／SKY-HI「タイトル未定」／SKY-HI「Success is」／STARGLOW「Moonchaser」／STARGLOW「Forked Road」／SKY-HI×STARGLOW「At The Last」／SKY-HI×MAZZEL×REIKO×KANON「MISSION」／SKY-HI×BE:FIRST×Aile The Shota×RAN×REIKO×RUI「To The First」／BE:FIRST「Secret Garden」／BE:FIRST「Boom Boom Back」／BE:FIRST「Mainstream」／BE:FIRST「GRIT」／BE:FIRST「Great Mistakes」／BE:FIRST「Blissful」／BE:FIRST「空」／ALL LINEUP「GRAND CHAMP」
