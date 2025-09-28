『ウマ娘×ザ・ロイヤルファミリー』コラボ決定 ロイヤルホープ×オグリキャップのビジュアル解禁
俳優・妻夫木聡が主演を務め、10月12日からスタートするTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）と人気コンテンツ『ウマ娘』がコラボレーションすることが決定した。
【画像】新たなウマ娘！ロイヤルホープ 公開された日曜劇場とのコラボビジュアル
作中に登場する競走馬「ロイヤルホープ」をモチーフにしたウマ娘を10月5日放送スタートのアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールのイラストで描き下ろし。ブランチパークでのコラボ展開も予定している。
公開されたビジュアルでは、「ロイヤルホープ」をモチーフとしたウマ娘とアニメ『シングレ』のオグリキャップが描かれている。
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストの出演が決定している。
【画像】新たなウマ娘！ロイヤルホープ 公開された日曜劇場とのコラボビジュアル
作中に登場する競走馬「ロイヤルホープ」をモチーフにしたウマ娘を10月5日放送スタートのアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールのイラストで描き下ろし。ブランチパークでのコラボ展開も予定している。
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストの出演が決定している。