9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太さん（32）が現地時間26日、イタリアで開催中のミラノコレクションに初参加しました。

渡辺さんは、ブラウンでまとめたコーディネートで登場。パシュミナのように軽いスエードのブルゾンをメインに、ローファーと、“T”のモチーフが付いた新作ベルトバッグを身につけ、ショーを鑑賞しました。

ミラノコレクション初参加となる渡辺さんは「本当に初めての世界で圧倒されましたし、とても刺激的でした。今は秋ですが、今回のショーを見て来年の春夏が楽しみになりました。上品で、かつ清涼感のあるコレクションだなと感じました」と感想を述べました。

また「あまり見たことがなかったレザーで作られたストライプ柄のアイテムがあり、今後ライブで、こういう衣装を着てみたいなと思いました。衣装を考える時の間口が広がったと思います」と、グループの今後の活動に向けてもコメントしました。

そしてSnow Manといえば、メンバーのラウールさんがモデルとして世界的に活動。パリコレクションに出演するなど注目されています。

渡辺さんは「ラウールがモデルとしても活動していて、こういった世界に飛び込んで仕事をしているのだなと肌で感じることができ、Snow Manに所属しているからこそのファッションとは少し違う見方もできて個人的にはとても嬉しかったです。ラウールがやっていることの素晴らしさを感じ、感動しました」と語りました。

渡辺さんが参加したのはイタリアのラグジュアリーブランド『TODʼS』の2026年春夏コレクション。今回、スペシャルゲストとして招かれました。