＜3足組で1,000円以下！＞【ユニクロ】ユニ女おすすめ♡「おしゃれ靴下」

いつものコーデにちょっと物足りなさを感じたら【ユニクロ】の「おしゃれ靴下」で気軽にマンネリ脱却を目指してみて。手に取りやすい価格ながら、透け感のある素材が足元をさりげなく華やかにしてくれる優秀アイテムです。パンプスやサンダル、スニーカーとも好相性で、手持ちシューズに合わせたくなるかも。

足元にシアー靴下を忍ばせておしゃれ度アップ

【ユニクロ】「シアーソックス ／ 3足組」\990（税込）

トレンドの透け感を楽しめる、シンプルデザインのソックス。シアー素材が足元を軽やかに見せつつ、着こなしに気軽にカラーを取り入れられます。落ち着いた色味なので派手になりすぎず、大人コーデのさりげないアクセントにぴったり。足元のおしゃれのマンネリ脱却も叶いそう。

シアーソックスで作る差し色コーデ

レッドはブラックワンピースに合わせるだけで、コーデに個性がプラスされおしゃれな印象に。一見使いにくそうなレッドも「足元に差し色で取り入れるだけなら面積が小さいのでトライしやすい」と@shocogram__さんも推しています。シアー素材と落ち着いた色味なので目立ちすぎず、大人のシンプルコーデにもマッチしそうです。

