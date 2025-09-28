LDH、EXILE・NAOTO手がける新グループのメンバー3人と契約取りやめ「双方の合意により」
【モデルプレス＝2025/09/28】LDHは28日、公式サイトを更新。同社所属のD.LEAGUEチーム・LDH SCREAMのメンバーに選ばれていた鳥居大和・山田悠世・森崇晃との契約を取りやめることを発表した。
公式サイトでは「弊社所属D.LEAGUEチームLDH SCREAMのメンバーに選出されておりました鳥居大和・山田悠世・森崇晃に関するご報告を申し上げます」とし「3名については、本人とも協議を行いましたが、今回は双方の合意により契約を取りやめることとなりました」と報告。「オーディション時より温かいご声援をお寄せくださっている皆様、関係者の皆様には、このような結果となりましたことを心よりお詫び申し上げますとともに、これまでのご支援に感謝申し上げます」と謝罪し、「弊社としましては、今後も3名を可能な範囲でサポートしてまいります。今後とも、変わらぬご声援を賜りますようお願い申し上げます」と結んでいる。
EXILE NAOTOがチームディレクターを務める「LDH SCREAM」。日本発プロダンスリーグ「D.LEAGUE」チーム参画に伴い、「LDH D.LEAGUER AUDITION」を開催し、最終審査では13人のメンバーが決定していた。（modelpress編集部）
◆全文
平素より、温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。
弊社所属D.LEAGUEチームLDH SCREAMのメンバーに選出されておりました鳥居大和・山田悠世・森崇晃に関するご報告を申し上げます。
3名については、本人とも協議を行いましたが、今回は双方の合意により契約を取りやめることとなりました。
オーディション時より温かいご声援をお寄せくださっている皆様、関係者の皆様には、このような結果となりましたことを心よりお詫び申し上げますとともに、これまでのご支援に感謝申し上げます。
弊社としましては、今後も3名を可能な範囲でサポートしてまいります。
今後とも、変わらぬご声援を賜りますようお願い申し上げます。
株式会社LDH JAPAN
