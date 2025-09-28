BMSG、設立5周年で“原点回帰” 野外開催「BMSG FES’25」で総動員数8万人 新星・STARGLOWの初ライブパフォーマンスも【セットリスト】
【モデルプレス＝2025/09/28】株式会社BMSGが主催するフェス「BMSG FES’25」が、9月27・28日の2日間、東京・お台場に設置された特設会場にて開催され、延べ8万人を動員し熱狂のうちに幕を閉じた。
【写真】SKY-HI・BE:FIRSTらのクールな袴姿
「BMSG FES」は2022年9月に富士急ハイランド コニファーフォレストで初開催されて以来、毎年規模を拡大し進化を遂げてきた。今年はBMSG設立5周年の節目にあたり、コンセプトに『GRAND CHAMP』を掲げ、4年連続開催にして“原点回帰”となる野外フェスとして開催。東京・お台場の特設会場を唯一無二のBMSGの世界観で染め上げ、BMSGの5年間の軌跡を祝い、そして未来へと進む覚悟とプライドを掲げる祭典となった。
2日間にわたり、SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、Aile The Shota、MAZZEL、REIKO、STARGLOW、さらに「Special Shot LIVE」にHANAが出演し、披露された楽曲は「BMSG FES’25」のテーマソング「GRAND CHAMP」やフェスならではの特別ユニット楽曲をふくむ計66曲。ステージから放たれる熱量と絶え間なく繰り広げられる圧巻のライブパフォーマンスに、会場全体が熱狂の渦に包まれた。
また、9月22日にプレデビューを果たしたばかりの新ボーイズグループ・STARGLOWが登場。観客を前にした初ライブパフォーマンスを行い、結成直後とは思えない完成度と輝きを兼ね備えたパフォーマンスで観客に鮮烈な印象を残した。
SKY-HIはステージ上で「人間がこれだけの数いて、みんなバラバラでしょう？それぞれがそれぞれの形に自分の才能を輝かせているでしょう？人間ってめっちゃ美しいじゃない。それ、あなたも一緒だと思うので。あなたがあなたらしく人生を生きてくれるのなら、俺たち全員めちゃくちゃ応援するので、またこの先も音楽の鳴る場所で会いましょう！」「人が人である美しさを肯定する。音楽って素晴らしいなって胸張って言う。それが俺たち、BMSG！」と力強い言葉を響き渡らせた。「BMSG FES’25」は、会場が一体となり、音楽を通じてBMSGの5年間の歩みを祝い、未来への希望を共に刻む象徴的な2日間となった。（modelpress編集部）
GRAND CHAMP／BMSG ALLSTARS
MINNA BLING BLING ／BMSG POSSE
OVERDRIVE／BMSG POSSE
Vivid／MAZZEL
BLUE／JUNON×LEO
to me／NAOYA×HAYATO
夢中／BE:FIRST
14th Syndrome／SKY-HI×RUI×TAIKI×KANON×RYUHEI
SOBER ROCK -Remix-／Novel Core×SKY-HI
YOLO -You Only Live Once-／Aile The Shota×SHUNTO×REIKO×RUI×TAIKI
Take It Back／REIKO
No More／REIKO
BUTTERFLY／REIKO
決戦は金曜日／REIKO
君のせい／REIKO
LOVE DEEPER／REIKO
So Good／REIKO×RAN
Seaside Story／MAZZEL
King Kila Game／MAZZEL
King Kila Game × J.O.K.E.R. - Mashup -／MAZZEL
J.O.K.E.R.／MAZZEL
DANGER／MAZZEL
New Chapter／BMSG ALLSTARS
A GREAT FOOL／Novel Core
RULERS／Novel Core
SHIKATO!!!／Novel Core
C.O.R.E／Novel Core
HAPPY TEARS／Novel Core×Aile The Shota
IMA／Aile The Shota
常懐／Aile The Shota
so so good／Aile The Shota
AURORA TOKIO／Aile The Shota
向日葵花火／Aile The Shota
Candle／Aile The Shota×KAIRYU
First Christmas／REIKO×JUNON
BUBBLE／MANATO×KAIRYU×REIKO×KANON
No Cap Navy／ShowMinorSavage
Ocean／ShowMinorSavage
Tiger Style／SKY-HI×Aile The Shota×JUNON×LEO×TAKUTO
Boogie-Woogie feat. Maddy Soma／Aile The Shota×SOTA×SHUNTO×RYUHEI×RAN×SEITO×RYUKI×TAKUTO×TAIKI
Drop／HANA
Tiger／HANA
Burning Flower／HANA
ROSE／HANA
Blue Jeans／HANA
Brave Generation -BMSG United Remix-／BMSG ALLSTARS
One More Day／SKY-HI×REIKO×RAN×SEITO×KAIRYU
Crown Clown／SKY-HI
It's OK／SKY-HI
ID／SKY-HI×SHUNTO×RYUKI
Double Down／SKY-HI
タイトル未定／SKY-HI
Success is／SKY-HI
Moonchaser／STARGLOW
Forked Road／STARGLOW
At The Last／SKY-HI×STARGLOW
MISSION／SKY-HI×MAZZEL×REIKO×KANON
To The First／SKY-HI×BE:FIRST×Aile The Shota×RAN×REIKO×RUI
Secret Garden／BE:FIRST
Boom Boom Back／BE:FIRST
Mainstream／BE:FIRST
GRIT／BE:FIRST
Great Mistakes／BE:FIRST
Blissful／BE:FIRST
空／BE:FIRST
GRAND CHAMP／ALL LINEUP
