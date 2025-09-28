なにこれーーッッ！！【3COINS】面白くてオシャレなんてズルい♡「新・ギフト雑貨」

ギフトを贈る時にクスッと笑えるような遊び心を添えてくれる【3COINS（スリーコインズ）】の「新・ギフト雑貨」。四字熟語があしらわれたモノクロカラーが映える、ユーモアながらおしゃれなデザイン。プチギフトのラッピングとして使えば、相手にも喜んでもらえるかも。今回は巾着タイプ・ペーパーバッグタイプのギフト系雑貨をご紹介します。

小さなタグが付いた「四字熟語ビニール巾着8枚セット：S・M」

2種類のサイズがセットになった、タグ付きの巾着。中央にはさまざまな四字熟語が、平仮名 & ローマ字と共に書かれているユニークなデザインです。白をベースに黒がアクセントになっているのがおしゃれ。お菓子や小さな雑貨など、ちょっとしたギフトのラッピングにぴったりです。値段は\330（税込）。

厚みのあるギフトに「四字熟語ミニペーパーバッグ8枚セット」

厚みのあるギフトに使いやすい、底マチのあるペーパーバッグ。8枚セットでまとめ買いできるため、複数人に贈るギフト用にもうってつけです。こちらも四字熟語があしらわれたユーモアがありつつ、モノクロカラーが映えるおしゃれなデザイン。値段は\330（税込）。持ち手付きで持ち運びやすいところも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino