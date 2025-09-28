»Ä¤ê6»î¹ç¡ÄJ1¤ÎºÇ¿·½ç°ÌÉ½¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡¡ÇòÇ®¤Î¾å°ÌÁè¤¤¤È¡Ö·ì¤ß¤É¤í¤Î»ÄÎ±Áè¤¤¡×
J1»Ä¤ê6»î¹ç¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤¬¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï9·î28Æü¡¢Âè32Àá¤Î»Ä¤ê4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡3°Ì¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò59¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¾¡¤ÁÅÀ5º¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡4°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¡£3-4¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤ÎÃæ¡¢¸åÈ¾45Ê¬¤ËDF»°´Ý³È¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢4-4¤Î¼¹Ç°¤Î¥É¥í¡¼¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò57¤È¤·¡¢Í¥¾¡ÀïÀþ¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÄÎ±Áè¤¤¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Î2¥Á¡¼¥à¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£18°Ì¤Î²£ÉÍFC¤Ï¡¢19°Ì¤Î¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£17°Ì¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤â¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇFCÅìµþ¤ò3¡Ý2¤Ç²¼¤·¡¢¤È¤â¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤ò31¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£16°Ì¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¢15°Ì¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Þ¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ5º¹¤È¤Ê¤ê¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤âßõÎõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê6»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿J1¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ¿·½ç°Ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡ÖÍ¥¾¡¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¼¯Åç¡¢¿À¸Í¡¢µþÅÔ¡¢Çð¤«¡×¡Ö¥È¥Ã¥×3¤ÏÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤ì¤Ð¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¡ÖÍ¥¾¡²ÄÇ½À¥®¥êÇð¤Þ¤Ç¤«¤Ê¡Á¡×¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡×¤È¾å°Ì¿Ø¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿»ÄÎ±Áè¤¤¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡£¡Ö¥Õ¥ê¥¨¤È¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²ÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·ì¤ß¤É¤í¤Î»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ä¡Ä¡×¡ÖÅìµþV¤ÈÌ¾¸Å²°¤¢¤¿¤ê¤Ï²£ÉÍ2¥Á¡¼¥à¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¡Ä¡×¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¦¤ë¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë