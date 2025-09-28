¡Úµð¿Í¡Û¥ä¥¯¥ë¥È¤È°ú¤Ê¬¤±£³°Ì³ÎÄê¡Ä£Ã£ÓÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÅ¨ÃÏ³«ºÅ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£´¡½£´µð¿Í¡á±äÄ¹£±£²²ó¡á¡Ê£²£¸Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¡££³ÅÙ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¯¼¹Ç°¤ò¤ß¤»¤¿¤¬¾¡¤Á±Û¤»¤º¡¢»î¹çÃæ¤Ë£²°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á£³°Ì¤¬³ÎÄê¡££±£°·î£±£±Æü¤«¤é¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢£²°Ì£Ä£å£Î£Á¤ÎËÜµò¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÀï¤¦¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦²£Àî¤ÏÆ§¤óÄ¥¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î£´²ó£²»àÆóÎÝ¡£²£Àî¤¬Åê¤¸¤¿¿¿¤óÃæ¹â¤áÄ¾µå¤òÃæÂ¼Íª¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£º¸ÍãÀÊ¤Ø£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¼êÄË¤¤°ìÈ¯¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¡¢¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡££´²ó£·°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£ÀèÈ¯¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê£³»î¹ç¤Ç¡¢£²°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤È¤Ï£²¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡ËÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£Ó¡Ë¤¬ËÜµò³«ºÅ¤È¤Ê¤ë£²°ÌÃ¥¼è¤Î¾ò·ï¤Ï£Ä£å£Î£Á¤¬»Ä¤ê£³ÀïÁ´ÇÔ¡¢µð¿Í£³ÀïÁ´¾¡¤À¡£Éé¤±¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²£Àî¡£º£µ¨¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç¡¢£²£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£²¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£³£²¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÂçÃÀ¤Ë¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÊÂÌÚ¤Ë±¦Á°°ÂÂÇ¡¢Â³¤¯Ä¹²¬¤Ë¤â±¦Á°¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¡£»³ÅÄ¤Î±¦µ¾Èô¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ª¤â£±»àÆóÎÝ¤«¤éÂ¼¾å¤Ë±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½é²ó¤Ë¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ºÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹¥Ä´¤ÎÂÇÀþ¤ÏÁ°Æü£²£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤ò¡Ö£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬£µ·î£±£µÆü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£µÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÁÈ¤ßÂØ¤¨¤¿Ãæ¤ÇÎ×¤à¤â½øÈ×¤ÏÄÀÌÛ¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¹â¶¶¤ÎÎÏ¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¡¢£³²ó¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£´²ó¤ËÈ¿·â¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤³¤Î²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿£²ÈÖ¼ê¤Î±üÀî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀèÆ¬¤Îº´¡¹ÌÚ¤¬º¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤ÇÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¡¢£±»àÆóÎÝ¤«¤éÀô¸ý¤¬±¦ÍãÀÊ¤ØÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¶²ó¤ÏÀô¸ý¤ÎÃæÁ°°ÂÂÇ¤È´ßÅÄ¤Î±¦Á°°ÂÂÇ¤Ç£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò±é½Ð¡£Ãæ»³¤¬±üÀî¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë±Ë¤®¤Ê¤¬¤é¤â±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡£³¡½£´¤Î£¸²ó¤Ë»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£²¬ËÜ¤Îº¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤È´ßÅÄ¤Îº¸Á°°ÂÂÇ¤Ç£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ»³¤¬ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡£Æ±ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ª¤â£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂåÂÇ¡¦Âç¾ëÂî¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î£¹²ó¤ÏÂåÂÇ¤Î¥ª¥³¥¨¤¬Ç´¤ê¶¯¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯º´¡¹ÌÚ¤ÎÅêµ¾ÂÇ¤Ç£±»àÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬»°¥´¥í¡¢Àô¸ý¤¬Åê¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤Æ¡¢ÆÀÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±äÄ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¸ß¤¤¤ËÆÀÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤º¡¢°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£