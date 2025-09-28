◇セ・リーグ ヤクルト4−4巨人（2025年9月28日 神宮）

ヤクルトは巨人と延長戦の末、引き分けた。

今季本拠最終戦で、退任を発表した高津監督や来季メジャーに挑戦する村上、現役引退を発表した川端らにとって「神宮ラストゲーム」となった一戦。

スタメン発表では、故障でリハビリ中の塩見が「1番・中堅」に入る異例の演出があった。

村上は「4番・三塁」でスタメン出場し、初回に右翼線へ適時打を放った。8回には申告敬遠されて場内からブーイングが起きる場面もあった。同点の延長12回走者なしから、大歓声の中で打席に入ったが惜しくも中飛に終わった。

また、現役引退を表明した川端は7回に代打で出場。現役最後の打席は左飛に倒れたが、両軍ファンから大きな拍手をおくられて涙を浮かべた。

投げては先発の高橋が3回完全の好投。この日出場登録された奥川が4回から今季初となる中継ぎで登板。同点に追いつかれたが、直後に中村が2ランで勝ち越した。奥川は1点差に迫られながらも3回1/3を3失点。3番手・荘司につないだ。

8回からは石川が今季初となる中継ぎ登板。打者1人を抑えたところで交代した。しかし、5番手の清水が中山に適時打を許し、試合は振り出しに戻った。

試合後にはセレモニーが予定され、高津監督もスピーチする。