¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£´¡½£±À¾Éð¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£¸Æü¡Ë¡½¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£µÏ¢¾¡¡£
¡¡»°²ó¤ËÀîÀ¥¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢¼·²ó¤Ë¾±»Ò¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢È¬²ó¤Ëº´Æ£Ä¾¤Î¥½¥í¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£À¾Éð¤Ï¥Í¥Ó¥ó¤ÎÀèÀ©¥½¥í¤À¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡þ
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£±£°¡½£µ³ÚÅ·¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£¸Æü¡Ë¡½¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬£±£´°ÂÂÇ£±£°ÆÀÅÀ¤Çº£µ¨¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£Æó²ó¤ËÇþÃ«¡¢¹²¬¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç£µÅÀ¤òµó¤²¡¢»°²ó¤Ï¹ÈÎÓ¤Î£³ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡£³ÚÅ·¤Ï£µÏ¢ÇÔ¡£
¡þ
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£´¡½£³¥í¥Ã¥Æ¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£¸Æü¡Ë¡½¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬£²ÅÙ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤éµÕÅ¾¤·¤Æ£³Ï¢¾¡¡£¼·²ó¤Ë¥ì¥¤¥¨¥¹¤Îµ¾Èô¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢È¬²ó¤Ë»³¸©¤Îµ¾Èô¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï¾®Åç¤¬Ç´¤ì¤º¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£±£°ÇÔÌÜ¡£