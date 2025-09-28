¡Úµð¿Í¡ÛCS2°Ì¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤È°ú¤Ê¬¤±¤Çº£µ¨3°Ì¤¬³ÎÄê¡¡Ãæ»³ÎéÅÔ¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤â±äÄ¹¤Î¹¥µ¡À¸¤«¤»¤º
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È4-4µð¿Í(28Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
2°Ì¤Ç¤ÎCS¿Ê½Ð¤Ø1ÇÔ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤3°Ì¤Îµð¿Í¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤È±äÄ¹12²ó¤òÀï¤¤°ú¤Ê¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Î²£Àî³®Åê¼ê¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤«¤éÏ¢ÂÇ¤òµö¤·¤¤¤¤Ê¤ê¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢»³ÅÄÅ¯¿ÍÁª¼ê¤Ëµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ò¡¢Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó2¼ºÅÀ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÎÂÇÀþ¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¡¦¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¤ÎÁ°¤Ë¼ê¤¬½Ð¤º¡¢3²ó¤Þ¤Ç´°àú¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â4²ó¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿±üÀî¶³¿Åê¼ê¤«¤éÀô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤¬2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Ä¾¸å¤Î4²óÎ¢¡¢ ²£ÀîÅê¼ê¤ÏÃæÂ¼ÍªÊ¿Áª¼ê¤Ë2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¡¢ºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Äü¤á¤Ê¤¤ÂÇÀþ¤Ï6²ó¤ËÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢8²ó¤Ë¤âÃæ»³Áª¼ê¤¬µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¡£»î¹ç½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±äÄ¹10²óÉ½¡¢µð¿Í¤ÏÁýÅÄÂçµ±Áª¼ê¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤Æ1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Ãæ»³Áª¼ê¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¡¢Âç¾ëÂî»°Áª¼ê¤¬»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢¤³¤Î¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡¢»î¹ç¤Ï4-4¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹12²ó°ú¤Ê¬¤±¤Ë¡£¤Ê¤ª¤³¤ÎÆü¡¢Æ±»þ¹ï¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿DeNA¤¬Àè¤Ë»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¹Åç¤Ë¾¡Íø¡£µð¿Í¤Ïº£µ¨3°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£