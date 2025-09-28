2025年も残り数カ月となったタイミングで、『Football365』は2025年度の欧州総合得点ランキングを発表した。



2024年度のトップはスポルティングCP時代のヴィクトル・ギェケレシュで、1年間を通じて52ゴールを挙げた。



2025年度、現時点での1位はラ・リーガのレアル・マドリードでプレイするフランス代表のキリアン・ムバッペ。アトレティコとのマドリードダービーでは敗れてしまったものの、その中でもしっかりとゴールを決めている。





2位はブンデスリーガのバイエルンでプレイするイングランド代表のハリー・ケインだ。32歳となったストライカーだが、衰え知らずでここまで33ゴール。新シーズンでも得点を量産しており、リーグ戦では早くも二桁の10ゴールを決めている。そして前年度のチャンピオンであるスウェーデン代表FWギェケレシュが30ゴールで3位に。新天地であるアーセナルでもすぐにフィットし、早くもプレミアでは3ゴールと、大きな期待に応えつつある。25-26シーズンのプレミアリーグではすでに8ゴールと得点ランキングを独走中のノルウェー代表FWアーリング・ハーランドだが、ここまで23ゴールと9位に沈んでいる。昨季の24-25シーズンはチームを通して不調であり、ハーランド自身も終盤に怪我で離脱している。今季のシティは好調を取り戻しており、残りの数カ月でどこまで得点数を伸ばせるのか注目したい。