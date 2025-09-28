167»î¹ç¤ò»Ø´ø¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«14ÇÔ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡¡¥×¥ì¥ß¥¢33»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¹¤Ç¤Ë17ÇÔ¡£¥¢¥â¥ê¥àÂÎÀ©¤Î¶ìÆñ¤ÏÂ³¤¯
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè6Àá¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÂÐ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î°ìÀï¤¬¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Á°È¾¥ê¡¼¥É¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤À¡£CF¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Á¥¢¥´¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é2¥´¡¼¥ë¡£Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤Î½é¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥À¥á²¡¤·¤È¤Ê¤ë3ÅÀÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤¬¾¡¤ÁÅÀ3¤òµó¤²¤¿¡£
¡ØtalkSPORT¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥àÀ¯¸¢¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°33»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ17²óÌÜ¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÆâÌõ¤Ï9¾¡7Ê¬17ÇÔ¡£
¤³¤ì¤ÏÁ°½êÂ°¤Î¥×¥ê¥á¥¤¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÎÉé¤±¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï167¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤òÀï¤Ã¤Æ¹õÀ±¤Ï¤ï¤º¤«14»î¹ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î¡ØBBC¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¼«¿È¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢1Ê¬1ÉÃ¤òÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×
¡ØTheGuardian¡Ù¤ÏÂ¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ê¤é¤¹¤Ç¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¥¢¥â¥ê¥àÂÎÀ©¤Î¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¹¥Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£